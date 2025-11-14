ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS ne zaman yapılacak? 2026 KPSS Lisans-Önlisans tarihleri belli oldu mu, başvuru işlemleri ne zaman yapılacak?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimi, adayların kariyer planlaması ve sınav hazırlıkları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Kpss'ye girecek adaylar, sınav tarihleri, başvuru süreçleri ve sonuç açıklama tarihlerini erkenden öğrenerek hazırlıklarını daha verimli şekilde yapabiliyor. Peki, PSS ne zaman yapılacak? 2026 KPSS Lisans-Önlisans tarihleri belli oldu mu, başvuru işlemleri ne zaman yapılacak? Detaylar...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026

ÖSYM tarafından her yıl açıklanan sınav takvimi, adaylar için büyük önem taşıyor. 2026 yılı için sınav tarihleri, başvuru süreçleri ve sonuç açıklama tarihleri, adayların hazırlık planlarını yapabilmesi açısından kritik bir öneme sahip. 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi, sınavlara dair tüm güncel bilgileri içeriyor.

2026 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılında KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından net olarak belirlendi. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavı ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde iki ayrı oturum halinde uygulanacak.

Bu tarihler, adayların sınav hazırlıklarını organize etmesi ve test planlamalarını yapabilmesi açısından oldukça önemli. Özellikle KPSS'ye ilk kez başvuracak adaylar, hangi oturumda hangi alan bilgilerinin sorulacağını dikkate alarak çalışma planlarını düzenlemelidir.

2026 KPSS LİSANS-ÖNLİSANS TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2026 KPSS Lisans ve Önlisans oturumlarına ilişkin tarihler de ÖSYM tarafından açıklandı. Lisans düzeyinde adaylar, yukarıda belirtilen Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi sınavına katılacak. Önlisans adayları için ise ilgili sınav tarihleri takvimde ayrı olarak belirtiliyor ve başvuru süreçleri Lisans sınavıyla eş zamanlı yürütülüyor.

Bu bilgiler, adayların hangi sınav oturumuna katılacaklarını net bir şekilde görmeleri açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Önlisans adayları, kendi alanlarına uygun KPSS sınav tarihlerini takip ederek hazırlıklarını zamanında tamamlamalıdır.

2026 KPSS BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 2026 KPSS başvuru işlemleri 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını bu tarihler arasında tamamlayarak sınava katılım haklarını güvence altına alabilecek.

Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gereken noktalar:

Başvuru tarihlerini kaçırmamak,

Elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmak,

Gerekli belgeleri sisteme yüklemek ve başvuru ücretini zamanında yatırmak.

Bu adımların tümü, sınav sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kritik öneme sahiptir.

2026 KPSS SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS 2026 sonuçları, ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre 10 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanması, hem atama ve yerleştirme süreci hem de diğer kariyer planlamaları için belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle adayların, sınavdan sonra resmi duyuruları yakından takip etmesi tavsiye ediliyor.