Osman Sınav'a son veda! Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi efsane yapımlara imza atan ve Türk televizyon ve sinema sektörüne damga vuran usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında mücadele ettiği kanser hastalığına yeni düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele eden Sınav, ardında unutulmaz eserler ve büyük bir miras bırakarak sevenlerine veda etti.

İLK TÖREN ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE GERÇEKLEŞTİ

Usta yönetmen Osman Sınav için ilk veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan törene sanat dünyasından birçok ünlü isim, ailesi ve sevenleri katıldı.

YUSUF OSMAN SINAV: BABAM ÇOK ÖZEL BİR ADAMDI

Törende konuşan Osman Sınav'ın oğlu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ben çok iyi hazırlanamadım kusura bakmayın. Buraya gelen ve gelemeyen herkese teşekkür ederim. Babam çok özel bir adamdı. Sadece filmleriyle değil hayata bakışı ve insanlara verdiği değerle... İnsanlara baba gibi dokundu. Asistanları oyuncuları ailemize katıldı. Biz aile değil, onun etrafında büyüyen bir topluluk olduk. Ben sevgisini hep derin şekilde hissettim. Sessizliği çok konuşurdu babamıın. Babamın yalnızlığı tanıdığını, onurla taşıdığını gördüm. Başardıklarını kolayca başarmadı. Yeri geldi bizden feragat etti. Ama onun sevgisini, elini üzerimizde hep hissettik. Babam ben doğduğum zaman "artık yalnız değilim" demiş. Bana söz verdirdi 'Ağlama dik dur' diye. Ona verdiğim söz çok değerli. Hep ona layık olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bak baba biz buradayız. Hep beraberiz. Bu insanları bize kattığın için, bize kattıkların için çok teşekkür ederim. Seni seviyorum."

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İNSANDI"

Törende duygusal anlar yaşanırken, Kenan İmirzalıoğlu, 'Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir' dediği Sınav'a olan saygısını şu sözlerle dile getirdi: "Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı ama acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Sık sık görüşüyorduk, haftalar önce iyi hissettiği zamanlarda birlikte yemek yemiştik. Türkiye için çok önemli bir insandı, çok kıymetli bir sinemacıydı. Benim için bambaşka bir durum... Benim bu sektörde ustam diyebileceğim tek kişidir, bana bu mesleği öğreten, bu işin ahlakını, ilkelerini öğreten kişidir. Hocamdı benim ilk işime beraber başlamıştık" diye veda etti. İmirzalıoğlu'nun tören esnasında sık sık gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Konuşmakta zorlanan Selçuk Yöntem ise "Bir şey söylemek çok zor. Çok değerliydi, çok özleyeceğiz" dedi.

İbrahim Çelikkol da "Büyük bir çınarımızı, ustamızı kaybettik. İlk işimde birlikte çalışmıştık, beni bu sektöre dahil edenlerden biriydi. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sen Anlat Karadeniz'de Osman Sınav ile birlikte çalışan Ulaş Tuna Aspete de "Türk sineması çok değerli bir büyüğünü kaybetti. Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca, bu halktan şerefiyle bir Osman Sınav geçti. insanımız onu yaptığı işlerle tanıdı ama onun geride bıraktığı en büyük miras karakteri oldu. Ruhu şad olsun" dedi.

Törene katılan Tayanç Ayaydın ise "Osman Hoca ile beraber çok önemli bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Aşk Kırmızı'yı çektikten sonra 'İlk aşk filmimi seninle çektim' demişti bana. Önemli bir sahneye girmeden evvel bizi uyarırdı 'aşkla ve sevdayla' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik" sözleriyle duygularını ifade etti.

TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE YÖN VEREN BİR İSİM OLDU

Osman Sınav, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi efsane yapımlarla televizyon dünyasında çığır açmıştı. Kendi tarzını yaratarak birçok projeye imza atan Sınav, Türk televizyon tarihine damgasını vurdu. Sektörde sayısız yapımcı, yönetmen ve oyuncuya ilham olan Osman Sınav, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.