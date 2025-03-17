ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: OGM personel alımı kurası ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025

Tarım Ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4.500 geçici işçi alımı yapacağını açıklamıştı. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen başvurular, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte adaylar, kura çekiminin hangi tarihte yapılacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman, sonuçlar nerede açıklanacak? İşte, tüm detaylar…

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

OGM işçi alımı kapsamında başvuru yapan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonucunda başarılı olan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak. Kura çekilişi ve sonuçları, ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Kura sonuçları, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde ilan edilecektir. ?

OGM personel alımı kurası ne zaman

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI AÇIK İŞ İLANLARI!

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında;

Orman İşçisi – 3105 kişi

Arazöz Şoförü – 812 kişi

Dozer Operatörü – 160 kişi

Greyder Operatörü – 233 kişi

Ekskavatör Operatörü – 122 kişi

İş Makinesi Operatörü – 36 kişi

Traktör Operatörü – 32 kişi

Açık iş ilanları ve detayları için OGM duyurularının düzenli olarak takip edilmesi öneriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2025