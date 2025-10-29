Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 7 katlı bina çökmesi, bölgeyi yasa boğdu. Olayda enkaz altında kalan Nisa Bilir ve kardeşi Emir Bilir hayatını kaybederken, büyük ablası Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Peki, Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

NİSA BİLİR KİMDİR?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trajik olayda, 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan aile bireylerinden biri olan Nisa Bilir, 14 yaşında genç bir öğrenci olarak kamuoyunun gündemine geldi. Nisa, ailesiyle birlikte yaşamış ve uzun süredir ikamet ettikleri binada, olay anında enkaz altında kalmıştı.

Büyük ablası Dilara Bilir (18) ise olay yerinden sağ olarak kurtarıldı. Nisa ve küçük kardeşi Emir Bilir (12) maalesef enkazdan çıkarılamayarak hayatlarını kaybetti. Enkazda anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN NİSA BİLİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Olayın ardından enkazdan çıkarılan bilgiler doğrultusunda Nisa Bilir'in 14 yaşında olduğu belirlendi. Aynı aileden Emir Bilir 12, Dilara Bilir 18, anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir ise enkaz altındaki kurtarma çalışmaları sırasında tespit edildi.

Gebze'deki bu trajik olay, yalnızca kaybedilen gençlerin yaşlarıyla değil, tüm ailenin yaşadığı dramatik durumla da kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı bina sonrası, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına köpekler ve dinleme cihazları da dahil edildi. Ekipler, enkaz altında kalan aile üyelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Olay nedeniyle, yıkılan binanın çevresindeki 9 bina tahliye edilerek mühürlendi. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, Gebze halkı ve yetkililer, enkaz altında kalanlar için umutla bekleyişini sürdürüyor.