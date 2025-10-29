Haberler

Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı?

Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Gebze'de meydana gelen 7 katlı bina çökmesi, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. Enkaz altında kalan Nisa Bilir (14) ve küçük kardeşi Emir Bilir (12) hayatını kaybederken, büyük ablası Dilara Bilir (18) mucizevi şekilde sağ olarak kurtarıldı. Peki, Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 7 katlı bina çökmesi, bölgeyi yasa boğdu. Olayda enkaz altında kalan Nisa Bilir ve kardeşi Emir Bilir hayatını kaybederken, büyük ablası Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı. Peki, Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

NİSA BİLİR KİMDİR?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan trajik olayda, 7 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan aile bireylerinden biri olan Nisa Bilir, 14 yaşında genç bir öğrenci olarak kamuoyunun gündemine geldi. Nisa, ailesiyle birlikte yaşamış ve uzun süredir ikamet ettikleri binada, olay anında enkaz altında kalmıştı.

Büyük ablası Dilara Bilir (18) ise olay yerinden sağ olarak kurtarıldı. Nisa ve küçük kardeşi Emir Bilir (12) maalesef enkazdan çıkarılamayarak hayatlarını kaybetti. Enkazda anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN NİSA BİLİR KAÇ YAŞINDAYDI?

Olayın ardından enkazdan çıkarılan bilgiler doğrultusunda Nisa Bilir'in 14 yaşında olduğu belirlendi. Aynı aileden Emir Bilir 12, Dilara Bilir 18, anne Emine Bilir ve baba Levent Bilir ise enkaz altındaki kurtarma çalışmaları sırasında tespit edildi.

Gebze'deki bu trajik olay, yalnızca kaybedilen gençlerin yaşlarıyla değil, tüm ailenin yaşadığı dramatik durumla da kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

Nisa Bilir kimdir? Gebze'de çöken binada hayatını kaybeden Nisa Bilir kaç yaşındaydı?

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı bina sonrası, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına köpekler ve dinleme cihazları da dahil edildi. Ekipler, enkaz altında kalan aile üyelerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Olay nedeniyle, yıkılan binanın çevresindeki 9 bina tahliye edilerek mühürlendi. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, Gebze halkı ve yetkililer, enkaz altında kalanlar için umutla bekleyişini sürdürüyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.