Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?
Güncelleme:
Nijerya ile Gabon arasında oynanacak karşılaşma, Dünya Kupası bileti açısından büyük önem taşıyor. İki ekip resmi olarak sadece iki kez karşılaştı; bu maçlarda Nijerya bir kez kazanırken diğer mücadele beraberlikle sonuçlandı. Gabon'un ise henüz Nijerya karşısında galibiyeti bulunmuyor. Nijerya, sahasında oynadığı son maçta rakibini 2-0 yenmeyi başarmıştı. Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Finalinde karşı karşıya gelecek olan Nijerya ve Gabon, kritik bir mücadeleye çıkıyor. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda üstünlük sağlayan taraf Nijerya olmuştu. Futbolseverler ise bu önemli mücadelenin ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar…

NİJERYA - GABON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final turunda Nijerya ile Gabon kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve FIFA+ platformundan canlı olarak takip edilebilecek.

NİJERYA - GABON MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Taraflar daha önce 2006 Dünya Kupası Elemeleri'nde iki kez kozlarını paylaşmıştı. 2004 yılında oynanan ilk karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlanırken, 2005'teki rövanşta Nijerya sahasında 2-0 kazanarak rakibi karşısında üstünlüğünü ortaya koydu.

Nijerya, son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik alarak iyi bir grafik sergiliyor. Özellikle Benin karşısında elde edilen 4-0'lık net skor, takımın yükselen performansını gösteriyor.

Gabon ise son beş karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadan yoluna devam etti. Gambia ve Nijer ile berabere kalan ekip, Kenya ve Burundi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

EN GOLCÜLER

Nijerya cephesinde Victor Osimhen attığı 6 golle takımın skor yükünü çekerken, Gabon kadrosunda Denis Bouanga 8 golle öne çıkıyor. Ayrıca Pierre-Emerick Aubameyang'ın 7 gollük katkısı da Gabon'un hücum hattını güçlendiren önemli bir faktör olarak dikkat çekiyor.

İlk 11'ler:

Nijerya

Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Gabon :

Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?

Nijerya Gabon maçında Osimhen oynuyor mu, ilk 11'de mi, Lemina oynuyor mu, ilk 11'de mi?

