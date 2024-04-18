Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli?

Şimdilerde NOW TV'de yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde rol alan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir?

NESRİN CAVADZADE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Muhabir Online'da yer alan habere göre, son olarak meslektaşı Gökhan Alkan ile uzun süreli bir ilişki yaşayan ve evlilik yolundayken ayrılan Nesrin Cavadzade, gönlünü eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı'ya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakan çift, aynı araca binerek uzaklaştı. Öte yandan Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde sevgilisini annesiyle tanıştırdığı da ileri sürüldü.

KAAN YARDIMCI KİMDİR?

Rizeli bir ailenin oğlu olan Kaan Yardımcı'nın Londra'da yaşadığı ve bir kardeşi daha olduğu biliniyor. Babası 2022 yılında TFF Başkanı olan Servet Yardımcıdır.