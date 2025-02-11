Mustafa Üstündağ kimdir, nerelidir? Mustafa Üstündağ şimdi hangi dizide oynuyor?

Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Ali Sami Yen'de oynanan olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, Mustafa Üstündağ hakkında yapılan aramalar artış gösterdi. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir, nereli?Mustafa Üstündağ şu anda hangi dizide rol alıyor? İşte, başarılı oyuncunun hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar…

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Adana'da geçmiştir. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.

Mustafa Üstündağ dizileri

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Köçek

Metropol Kabusu

Neredesin Firuze

Gülizar

Yolculuk

Emret Komutanım

Zincirbozan

Gülümse

Zeynep'in Sekiz Günü

Dilber'in Sekiz Günü

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine

Abimm

2010 Kutsal Damacana 2: İtmen

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

Vay Arkadaş

Bu Son Olsun

Uzun Hikâye

Gulyabani

Şeytan Tüyü

Aman Reis Duymasın

Zoraki Misafir

Dünya Malı

Mustafa Üstündağ nereli

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dikkat Bebek Var

Yedi Numara

Kapkaççı

Keje

Cennet Mahallesi

Hayalet

Uy Başuma Gelenler

Aşka Sürgün

Emret Komutanım

Yersiz Yurtsuz

Kurtlar Vadisi Pusu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Cümbür Cemaat Aile

İzmir Çetesi

Gün Akşam Oldu

Deli Yürek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ben Bu Cihana Sığmazam

Mustafa Üstündağ kimdir

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ EVLİ Mİ?

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. Mustafa Üstündağ, 2010 yılında oyuncu Ecem Özkaya ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir oğulları olan çift, 2020 yılında yollarını ayırmıştır.

Mustafa Üstündağ'ın şu an için evli olmadığı bilinmektedir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mustafa Üstündağ, kariyerine odaklanmayı sürdürmektedir.

Mustafa Üstündağ eski eşi