Mustafa Üstündağ kimdir, nerelidir? Mustafa Üstündağ şimdi hangi dizide oynuyor?
Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Ali Sami Yen'deki olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı paylaşımla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımının ardından en çok aratılan isimler arasında yer aldı. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Nerelidir? Mustafa Üstündağ şimdi hangi dizide oynuyor? İşte detaylar…
Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Ali Sami Yen'de oynanan olaylı Adana Demirspor maçı sonrasında yaptığı paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından, Mustafa Üstündağ hakkında yapılan aramalar artış gösterdi. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir, nereli?Mustafa Üstündağ şu anda hangi dizide rol alıyor? İşte, başarılı oyuncunun hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar…
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?
Mustafa Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde babasının memleketi olan Safranbolu'da dünyaya geldi. Çocukluğu Adana'da geçmiştir. Henüz beş yaşındayken ablasını kaybetti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol aldı. Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
- Köçek
- Metropol Kabusu
- Neredesin Firuze
- Gülizar
- Yolculuk
- Emret Komutanım
- Zincirbozan
- Gülümse
- Zeynep'in Sekiz Günü
- Dilber'in Sekiz Günü
- Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine
- Abimm
- 2010 Kutsal Damacana 2: İtmen
- Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
- Vay Arkadaş
- Bu Son Olsun
- Uzun Hikâye
- Gulyabani
- Şeytan Tüyü
- Aman Reis Duymasın
- Zoraki Misafir
- Dünya Malı
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
- Dikkat Bebek Var
- Yedi Numara
- Kapkaççı
- Keje
- Cennet Mahallesi
- Hayalet
- Uy Başuma Gelenler
- Aşka Sürgün
- Emret Komutanım
- Yersiz Yurtsuz
- Kurtlar Vadisi Pusu
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
- Cümbür Cemaat Aile
- İzmir Çetesi
- Gün Akşam Oldu
- Deli Yürek
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Ben Bu Cihana Sığmazam
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ EVLİ Mİ?
Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. Mustafa Üstündağ, 2010 yılında oyuncu Ecem Özkaya ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir oğulları olan çift, 2020 yılında yollarını ayırmıştır.
Mustafa Üstündağ'ın şu an için evli olmadığı bilinmektedir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mustafa Üstündağ, kariyerine odaklanmayı sürdürmektedir.