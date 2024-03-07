Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ataşehir Belediye Başkan adayı ise Mustafa Naim Yağcı oldu. Vatandaşlar, Mustafa Naim Yağcı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mustafa Naim Yağcı kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Mustafa Naim Yağcı kimdir? Ak Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?