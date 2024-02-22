Murat Kurum kaç yaşında? Murat Kurum kimdir, Murat Kurum nereli? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum kim?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, birçok kişi tarafından merak ediliyor. 31 Mart seçimleri öncesi adaylar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler belediye başkan adaylarını araştırıyor. Peki, Murat Kurum kimdir, Murat Kurum nereli, kaç yaşında?

MURAT KURUM KİMDİR?