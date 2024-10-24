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Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ'a teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Teröristler TUSAŞ'a kadar taksi ile gelip taksi şoförü Murat Aslan'ı şehit etti. Peki, ölen taksici kim? Taksici Murat Aslan kimdir? Olayın ardından hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Arasında taksici Murat Arslan da yer aldı. Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Taksici Murat Arslan kimdir? Ankara TUSAŞ'a teröristler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Teröristler TUSAŞ'a kadar taksi ile gelip taksi şoförü Murat Aslan'ı şehit etti. Peki, ölen taksici kim? Taksici Murat Aslan kimdir? Olayın ardından hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Arasında taksici Murat Arslan da yer aldı. Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar!

TAKSİCİ MURAT ARSLAN KİM?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, hain saldırıyla ilgili "Büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerini, diğer delillerin netleşmesiyle bunları paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olan 5 kişinin kimliği belli oldu:

TUSAŞ Makine Mühendisi: Zahide Güçlü

TUSAŞ kalite kontrolcü: Cengiz Coşkun

TUSAŞ çalışanı: Hasan Hüseyin Canmaz

Güvenlik görevlisi: Atakan Şahin Erdoğan

Taksi şoförü: Murat Arslan

MURAT ARSLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Taksi şoförü Murat Arslan hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Taksici şehidimiz Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan olayın ardından Sabah Gazetesi'ne şu açıklamayı yaptı:

"Akşam saatlerinde haber verdiler. Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim. Kolumun biri kopmuş gibi hissediyorum."

Şehit taksici kim? Taksici Murat Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli?Taksici Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan

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