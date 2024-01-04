Müge Anlı Yusuf Kavuk bulundu mu, son durum nedir soruları gündeme geliyor. Yusuf Kavuk olayı nedir sorusu seyirciler tarafından sorgulanıyor. Yusuf Kavuk'un kaybolduğu gün en son Harun tarafından görülen genç adamın kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya, ailesi tarafından şüpheli bir şekilde değerlendiriliyor. Müge Anlı Yusuf Kavuk bulundu mu, son durum nedir? Yusuf Kavuk olayı nedir? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI YUSUF KAVUK BULUNDU MU, SON DURUM NEDİR?

Bursa'da kaybolan Yusuf Kavuk'un hikayesinde yeni bir döneme girildi. Müge Anlı'nın 4 Ocak Perşembe günü programında, Yusuf'un ağabeyinin de katıldığı özel bölümde son dakika gelişmeleri paylaşıldı. Yusuf'un kız arkadaşı olduğu belirtilen Derya, Derya'nın annesi, kuzeni ve Harun isimli şahıs gözaltına alındı. Programda daha önce Derya ile Harun'un birlikte olduğu iddia edilmişti ve 4 Ocak tarihli bölümde bu iddiayı destekleyen AVM güvenlik kamerası görüntüleri de paylaşıldı.

YUSUF KAVUK OLAYI NEDİR?

4 Ocak 2024 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekrar gündeme gelen olayda, genç aşçının kaybolma hikayesinde yeni bir aşama yaşandı. Evli olduğu iddia edilen kadın ve Yusuf Kavuk'u en son gören kişi olarak belirlenen iki şüpheli Bursa'da tutuklandı. Ancak konuyla ilgili savcılık tarafından gizlilik kararı alındı.