"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında bir cinayet daha aydınlatıldı. Olay, Muğla Seydikemer'de yaşayan ve üç çocuk babası olan Şaban Ataş'ın 22 Mart'ta kaybolmasıyla başladı. Bu trajik olayın ardından program, olayı araştırarak ve tanıkları dinleyerek aydınlatmaya çalıştı. MÜGE ANLI, Şaban Ataş olayı ne? Müge Anlı'daki iple boğma olayı nedir? İşte ayrıntılar...

MÜGE ANLI ŞABAN ATAŞ OLAYI NE?

Ataş'ın ailesi, endişe duyarak kayıp başvurusu yaptı. Ancak, güvenlik güçleri yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen Ataş bulunamadı. Şaban Ataş'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Programda, Ataş'ın bulunması için kamuoyundan yardım çağrısı yapıldı. Aile, program aracılığıyla kaybolan Şaban Ataş'ın izini sürmeye ve onun akıbetini öğrenmeye çalıştı.

Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın sırasında Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti. Bu şok edici itiraf, olayın daha derinlemesine incelenmesine ve gerçeğin ortaya çıkarılmasına yardımcı oldu.

Karabulut'un Sabah gazetesinden Burhanettin Şaşmaz'a verdiği bilgiye göre, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" dediği belirtiliyor.

Emine Karabulut'un itiraflarından sonra, cesedin gömüldüğü yeri de söylemesi üzerine bilgi, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne iletilmiş. Karabulut'un ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, Sarıyer mevkisine giderek üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonucunda cesedin kayıp olan Şaban Ataş'a ait olduğu tespit edildi.

Ataş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu, cinayetin detaylarının ve ölüm nedeninin belirlenmesi için önemli bir adımdır.

Karabulut'un itirafının ardından İstanbul'da bulunan eski eşi Emine Karabulut ile Burhanettin Öztürk ve bir diğer şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerin sorgulanması ve delillerin toplanması, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için önemlidir. Gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve elde edilen diğer deliller, soruşturmanın ilerlemesi için belirleyici olabilir.