Miraç Gecesi süte okunan dualar hangileri, sıralaması ne (SÜT RİVAYETİ)? Miraç Kandili gecesi süt ne zaman içilir, Pazartesi günü de içilir mi??

Miraç Kandili, İslam inancında önemli bir gece olarak kabul edilir ve ibadet, dua ve diğer manevi uygulamalarla değerlendirilir. Bu gecede bazı özel gelenekler ve uygulamalar dikkat çeker. Süt içme ve üzerine dualar okuma da bu geleneklerden biridir. İşte bu konuda detaylı bilgiler haberimizde. Miraç Gecesi süte okunan dualar hangileridir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇMENİN ANLAMI NEDİR?

Miraç Kandili, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği gece olarak büyük bir manevi önem taşır. Kur'an-ı Kerim'de bu olayın İsra kısmı açıkça belirtilmiş, hadislerde ise hem İsra hem de Miraç detayları yer almıştır.

Rivayetlere göre, Hz. Muhammed (s.a.s.) bu kutsal yolculuğu sırasında Cebrail ve diğer melekler tarafından Kudüs'e götürülmüş, burada tüm peygamberlere namaz kıldırmıştır. Daha sonra kendisine süt, su ve bal sunulmuş, bunlardan birini seçmesi istenmiştir. Peygamberimiz sütü tercih etmiş, bunun üzerine Cebrail bu seçiminin fıtrat ve hikmeti simgelediğini bildirmiştir. Bu nedenle süt, Miraç Kandili'nde safiyeti, hikmeti ve doğru yolu temsil eden özel bir sembol olarak kabul edilir.

Buhari-Müslim ortak rivayetini eksen alarak Miraç hadisesini şöyle özetlemek mümkündür: "Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke'de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs'e götürdüler. Peygamberimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Bazı rivayetlerde burada peygamberimize süt, su, bal sunuldu ve bunlardan birini tercih etmesi istendi. Peygamberimiz sütü tercih etti. Bunun üzerine Cebrail fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. Ardından yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. Bazı rivayetlerde bu yolculuk miraç adı verilen bir araçla gerçekleşti.

Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Kandili gecesi süt içmek için belirli bir saat olmamakla birlikte, ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapılması nedeniyle, sütün de bu zaman diliminde içilmesi uygun görülmektedir. Bu uygulama, Peygamber Efendimiz'in sütü seçmesine atıfta bulunarak manevi bir anlam taşır.

Miraç Gecesi sütün saat kaçta içileceğine dair bir bilgi bulunmuyor.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜT İÇERKEN OKUNACAK DUALAR

Miraç Gecesi'nde süte özel olarak okunacak bir dua resmi kaynaklarda yer almasa da, geleneksel olarak şu duaların okunması tavsiye edilir:

• 1 defa Yasin-i Şerif

• 3 defa Fatiha Suresi

• 3 defa Amenerrasulü

• 21 defa Ettehiyyatü

Bu duaların ardından süt içilerek, bu mübarek gecenin hikmet ve bereketine ortak olunması niyaz edilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK DİĞER İBADETLER

Miraç Kandili'nde namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, tövbe ve istiğfar etmek, bol bol salavat getirmek ve Allah'a dua etmek, bu gecenin ruhuna uygun ibadetler arasında yer alır.

Bu mübarek gecede yapılan her ibadet ve dua, manevi huzura vesile olurken, süt içme geleneği de bu kutlu anları tamamlayan anlamlı bir ritüel olarak karşımıza çıkar.

"Peygamberimiz (s.a.s.) Mekke'de uyku ile uyanıklık arasında bir hâlde iken Cebrail ve bazı melekler geldiler göğsünden itibaren iç bölgesini açtılar, zemzem ile yıkadılar ve hikmet ve imanla doldurdular. (bk. Erdinç Ahatlı, Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği, Ankara 2007, s. 150-170.) Burak adı verilen bir binekle Kudüs'e götürdüler. Peygamberimiz orada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Bazı rivayetlerde burada peygamberimize süt, su, bal sunuldu ve bunlardan birini tercih etmesi istendi. Peygamberimiz sütü tercih etti. Bunun üzerine Cebrail fıtratı ve hikmeti tercih ettiğini müjdeledi. Ardından yedi kat göğü kapsayan Miraç yolculuğu başladı. Bazı rivayetlerde bu yolculuk miraç adı verilen bir araçla gerçekleşti.

Bu sebeple Miraç gecelerinde Müslümanlar tarafından süt dağıtılmakta ve süt içilmektedir.