Mine Tugay'a destek veren Serra Kutlubey ne dedi? Bahar Şahin sette mobbing olayı nedir?

Serra Kutlubey'in oyuncu Bahar Şahin'e yönelik sözleri ve ünlü oyuncu Mine Tugay'a verdiği destek, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kutlubey'in açıklamaları sonrası " Serra Kutlubey, Mine Tugay'a ne dedi?", "Serra Kutlubey Mine Tugay'a destek mi verdi?" soruları merak konusu oldu. Peki, Serra Kutlubey Bahar Şahin'e ne dedi? Bahar Şahin olayı ne? İşte detaylar…

BAHAR ŞAHİN SETTE MOBBİNG OLAYI NEDİR?

Genç oyuncu Bahar Şahin ile deneyimli isim Mine Tugay arasında yaşandığı öne sürülen gerilim, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. "Zalim İstanbul" dizisinde birlikte rol alan iki oyuncu arasında sette yaşanan bazı olayların, yıllar sonra yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

Bahar Şahin sette mobbing olayı nedir

Bahar Şahin, konuk olduğu bir YouTube programında geçmişte bir projede çalıştığı meslektaşı tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade etti. Şahin'in doğrudan isim vermemesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları bu iddiaların hedefinde Mine Tugay'ın olduğunu öne sürdü.

Mine Tugay'a destek veren Serra Kutlubey ne dedi

SERRA KUTLUBEY BAHAR ŞAHİN'E NE DEDİ?

Son günlerde kamuoyunda yankı uyandıran iddiaların ardından, Zalim İstanbul dizisinin oyuncularından Sera Kutlubey, sosyal medya üzerinden rol arkadaşı Mine Tugaya destek verdi. Kutlubey, yaptığı paylaşımda oyuncuya olan güvenini ve desteğini açıkça dile getirdi. "Yıllardır tanıyorum, içini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun." ifadelerine yer verdi.

Serra Kutlubey ne paylaştı

Serra Kutlubey'in Mine Tugay'a destek paylaşımının ardından Bahar Şahin, kayıtsız kalamadı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Serra Kutlubey'e cevap veren Bahar Şahin, paylaşımı sırasında "Sen değil miydin, aramızda konuştuklarımızı annenin yakın arkadaşı Emine Teyze'ye anlatıp; iş yapımcıya gittiğinde, 'Kesin Bahar laf taşımıştır' diye beni suçlayan? Ya da sevgilinden ayrılır ayrılmaz, benim erkek arkadaşımla reji evindeki paydos kutlamasında öpüşüp, sonra da 'çok sarhoştum' diyerek geçiştiren? Bunca yaptığın şeye rağmen bir de bana düşman olan sensin. Ne diyeceğimi bilemedim açıkçası." ifadelerini kullandı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan paylaşım sosyal medyada gündem olurken gelişmelerin nasıl seyredeceği ise merak konusu oldu.