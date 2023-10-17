Mine Gümüşkaya'nın İsrail ordusuna katıldığı iddiası gündeme oturdu. Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sürerken, Gümüşkaya'nın sosyal medya hesabından İsrail ordusuna katıldığını paylaşması dikkat çekti. Mine Gümüşkaya kimdir ve İsrail ordusuna mı katıldı soruları merak ediliyor. Mine Gümüşkaya kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Mine Gümüşkaya kimdir? İsrail ordusuna mı katıldı?

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar devam ederken, Mine Gümüşkaya İsrail ordusuna katıldığını sosyal medya hesabından paylaştı. Mine Gümüşkaya kimdir ve İsrail ordusuna mı katıldı sorularına yanıt aranıyor. Mine Gümüşkaya kimdir? İsrail ordusuna mı katıldı? Detaylar haberimizdedir…

MİNE GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

İsrail Savunma Kuvvetleri üniforması ve üstündeki silahlarla poz veren Mine Gümüşkaya, 'bu fotoğrafı 'Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır' notuyla paylaştı.

Gümüşkaya'nın paylaştığı başka bir fotoğraf karesinde ise üzerinde İbranice yazıların bulunduğu bir bomba yer alıyor. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan konuyla ilgili çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadın Türk halkını temsil etmiyor" şeklinde yorumlar yaptı.

MİNE GÜMÜŞKAYA İSRAİL ORDUSUNA MI KATILDI?

Mine Gümüşkaya adlı Türk vatandaşı, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına katılmak için bölgeye gideceğini ifade etti. Konuyla ilgili bir de açıklamada bulunan Gümüşkaya, "Aldığım karar üzerine gönüllü olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katılma kararı aldım, bir süre buralarda olmayacağım, eminim zafer bizim olacaktır' dedi.

"TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİM"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Gümüşkaya, "Türk vatandaşı değilim ve kendi isteğimle orduya katılmayı istedim. Eski Twitter hesabım kapatılmadan önce Türkiye'ye karşı bir düşmanlığım olmadığını, aksine her zaman İsrail-Türkiye dostluğunu paylaşıyordum" dedi.