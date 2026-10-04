Netanyahu'ya askerleri seçim propagandası için kullanmaktan 29 bin şekel ceza verildi

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seçim propagandası amacıyla askerleri kullandığı gerekçesiyle 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası verildi.

İsrail ordu radyosunda yer alan haberde, Başbakan Netanyahu'nun ordu mensubu askerlerin önünde konuşma yaptığı görüntülerin çekilmesinin ardından İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin konuyu değerlendirdiği belirtildi.

Komitenin Netanyahu'nun söz konusu görüntüleri seçim propagandası amacıyla kullanmasını seçimleri düzenleyen kurallara aykırı bulduğu ve Netanyahu'ya 29 bin şekel (yaklaşık 9 bin dolar) para cezası verdiği ifade edildi.

İsrail'de 120 sandalyeli meclisin üyelerini belirlemek için genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Seçimlerde Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin başını çektiği koalisyon partileri ile muhalefet partileri yarışıyor.

Kaynak: AA