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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Temizlik tamamlanana kadar ligler ertelenmeli
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolundaki hakemlik müessesesi ve son gelişmeler üzerine sert açıklamalarda bulunarak liglerin geçici olarak durdurulması gerektiğini savundu. Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü toplanacağını duyurarak tüm kulüplerin ortak bir tavır alacağını ifade etti.

  • Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türk futbolunda başlatılan temizlik süreci tamamlanana kadar liglerin ertelenmesi gerektiğini savundu.
  • Adalı, Kulüpler Birliği bünyesinde tüm kulüplerin ortak kararıyla 'Temizlik tamamlanana kadar ligler durdurulsun' çağrısı yapılacağını duyurdu.
  • Türkiye Futbol Federasyonu'nun salı günü olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime giren ve üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturan Serdal Adalı, seçimin ardından basının karşısına geçerek Türk futbolunun gündemine oturacak açıklamalarda bulundu.

ADALI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Hakemlik müessesesi ve Türk futbolundaki son gelişmeler üzerine sert değerlendirmeler yapan Adalı, futbol ortamının sağlıklı bir yapıya kavuşması adına liglere geçici olarak ara verilmesi gerektiğini savundu.

BU TEMİZLİK BİTMEDEN LİG BAŞLAMAMALI"

Süreç tamamlanana kadar liglerin ertelenmesi gerektiğini belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Gerekiyorsa lige bir hafta, 10 gün ya da iki hafta ara verilsin. Ancak başlatılan bu temizlik harekatı eksiksiz şekilde sonuçlanana kadar maçlar oynanmamalı. Görevini layıkıyla yapan hakemlerimizi elbette ayırıyorum fakat yaşanan tüm bu olaylardan sonra onların da bu psikolojiyle sahaya çıkıp sağlıklı karar vermeleri mümkün değil."

Sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Adalı, "1-2 haftalık bir erteleme bize bir şey kaybettirmez ama futbolumuzun geleceği açısından çok büyük kazanç sağlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun salı günü olağanüstü toplanacağını duyduk. Keşke bir yıl önceden beri yaptığımız uyarılar dikkate alınsaydı da Türk futbolu bu duruma gelmeseydi. Maalesef yanlış giden şeyleri zorladıkça tablo daha da ağırlaşıyor," dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ OLARAK ORTAK TAVIR ALACAĞIZ"

Sorunun yalnızca Beşiktaş’ın değil, tüm Türk futbolunun ortak problemi olduğunun altını çizen Beşiktaş Başkanı:

"Olayların başladığı ilk gün Ertuğrul Başkan ile bir görüşme gerçekleştirdim. Yurt dışında ve şehir dışında olan kulüp başkanlarımız vardı. Yarın sabah itibarıyla telefon trafiğini tekrar başlatıp Kulüpler Birliği bünyesinde ortak bir karar alacağız. Tüm kulüplerin görüşünü tek bir noktada buluşturup gerekirse 'Temizlik tamamlanana kadar ligler durdurulsun' çağrısında bulunacağız." şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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