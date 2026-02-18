Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim

Türkiye genelinde milyonlarca kişinin cep telefonuna gelen deprem bildirimi kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar telefonlarındaki uyarıyı açtıklarında bildirimin Türkiye için değil, yaklaşık 1100 kilometre uzaklıktaki İsrail için yapıldığını ve beklenen deprem büyüklüğünün 7 olarak gösterildiğini görünce şaşkınlık yaşadı.

PANİK YARATAN MESAJ

Mesajın ekran görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı, anlık korku ve tedirginlik yaşadıklarını belirten paylaşımlar yaptı. Bazı vatandaşlar uyarının neden Türkiye'deki kullanıcılara gönderildiğini sorguladı.

Bildirim sisteminin hangi uygulama ya da erken uyarı altyapısı üzerinden iletildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan durum deprem erken uyarı sistemlerinin kapsama alanı ve teknik işleyişine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

YORUM YAĞDI

Söz konusu bildirimin ekran görüntüsünü alan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaptıkları yorumlarla yaşadıkları paniği anlattı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- İsrail'de 7.0deprem bildirimi geldi, aklımıyitiriyordum...

- Uygulama 7.0 İsrail de deprem uyarısı verdi.İstanbul da hafif hissedilecek dedi. Hissetmedik. Var mı ülkemiz de hisseden? Güney yada güney doğu illerimiz?

- 54 km ötede 7 şiddetinde deprem diye alarm ötmeye başladı. Bir baktım İsrail yazıyor sonra...

- Ne alaka yahu İsrail'in deprem uyarısı bize geliyor!! Üstelik şu şekilde, aklım çıktı! Nasıl iş bu...