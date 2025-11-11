Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi

Çukurova ilçesinde 2015 yılında açılan Dinazor Park, yaklaşık iki yıldır çürümeye terk edildi. Milyonlar harcanan parkın kapalı olması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesindeki Doğal Park 2 alanı içerisine Çukurova Belediyesi meclis üyelerinin oylarıyla Çukurova İmar A.Ş. adına bedelsiz tahsisin yapılabilmesi için dönemin başkanı Soner Çetin'e verilen tam yetkiyle birlikte 2015 yılında Dinozor Park yapıldı. Soner Çetin tarafından 10 yıl süreyle müteahhit firmanın işletmesi için devredilmişti.

"MAHKEME KARARI UYGULANMADI"

Dinozor Parkın açılışıyla birlikte başlayan tartışmalarla birlikte dönemin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Çukurova Belediyesi'ne ait yeşil alanla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'ne ait yeşil alanı da müteahhit firmaya işletmesi için devrettiği ortaya çıktı. Konunun Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 10.06.2016 tarihinde 2015/1504 Esas, 2016/708 Karar No'lu kararı ile teyit edilmesi üzerine 06.02.2015 tarihli ve 22 sayılı belediye meclis kararı iptal edildi. Kararda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'nin Doğal Park - 2 yeşil alanı üzerinde sahip oldukları hisselerin belediyeye devir ya da terkine ilişkin bir işlemin olmadığının görüldüğü, belediyenin sadece kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere bedelli veya bedelsiz tahsis edebileceği, meclis kararıyla belediyenin tamamına ait olmayan hissedar olduğu taşınmazın hisse ayrımı yapılmaksızın ve kendi hissesini aşar şekilde tamamının Çukurova İmar A.Ş. adına tahsis edilmesinin ve belediye başkanına bu konuda yetki verilmesinin mevzuata uygun olmadığı vurgulandı. Ancak mahkemenin kararı uygulanmayarak Dinozor Park işletilmeye devam edildi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mülkiye başmüfettişi müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanıyla ilgili olarak; meclis kararının alınması sureti, belediye gelirlerinin azalmasına ve üçüncü kişiler lehine menfaat sağlanmasına sebep olunduğu iddiasıyla dönemin meclis üyelerinin ifadesini yazılı olarak istedi. Ayrıca başmüfettiş raporunda, 2016'da uygulanmayan iptal kararına ilişkin; 04.10.2019 tarihinde söz konusu parselin mahkeme kararına istinaden tahsisin iptal edildiğini, 7637 ada 3 No'lu parselde bulunan belediye hissesinin bu kez 15 yıl süreyle Çukurova İmar A.Ş'ye belediye meclisince tahsis edildiğini yazdı. Aradan geçen yıllar içerisinde müteahhit firma tarafından işletilmeye devam edilen Dinozor Park hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin atadığı bir mülkiye başmüfettişinin yaptığı araştırmalar sonucunda edindiği yeni bulgular ortaya çıktı. Mülkiye başmüfettişi, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin, müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanın Dinozor Park için 2016 yılında verdiği iptal kararının uygulanması için 2016 yılında 30 gün süre verdiğini, 30 gün süre içerisinde herhangi bir eylem ve işlemde bulunulmadığını tespit etti. Dönemin meclis üyelerinin ifadeleri alındı. Ancak buna rağmen park faaliyetlerine devam etti.

FİRMA PARKI İŞLETEMEDİ, DİNOZORLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Açılışını 2015 yılında görkemli bir törenle yapılan ve 33 bin metrekare alana sahip parkta, yeryüzünde yaşamış dinozorların en büyüğü olan 62 metre büyüklüğünde 2 dinozor dahil çeşitli büyüklüklerde dinozor maketi bulunuyor. Bunun yanı sıra parkta 2 adet masal ağacı ile birlikte çocukların binip eğleneceği poni ve midilli atlar, zıpzıp ve top havuzu, 1 adet süs havuzu, kum havuzu, kamelyalar, 3 adet çeşitli oyun parkları yer alıyor. Ancak bu park 2024 yılından bu yana çürümeye terk edilmiş durumda. Girişi ücretli yapılan park işletilemediği için kapısına kilit vuruldu.

Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin, açıldığı dönemde Jurrassic Park'ın bölgede önemli bir açığı kapatacağını iddia etmişti. Gaziantep, Osmaniye, Mersin gibi illerdeki çocukların bu park için ailelerinden Adana'ya gelmek isteyeceğini söylemişti. Ancak aradan geçen sürede cazibe merkezi olmak bir tarafa park bakımsızlıktan çürüdü. Parkın içindeki tuvaletler şimdi uyuşturucu içenlerin meskeni halen geldi. Vatandaş milyonlarca lira harcandığı değerlendirilen ancak hiç bir zaman ne kadar harcandığı açıklanamayan parkın biran önce açılmasını istiyor.

VATANDAŞLAR KAPATILMASINA TEPKİLİ

Parkın kapatılmasına tepki gösteren Sevtap Gür, "Yan taraftaki doğal parka sık sık gidiyorduk, buranın neden kapandığını hep merak ediyordum zaten. Çocuklarla çok gelirdik, güzel bir parktı. Kapatılması biraz garip olmuş" dedi.

Ömer Kaya ise, "Burası çok güzel bir alandı. İşletmeyi mi beceremediler, bilemiyorum. Buranın eski haline dönmesini çok istiyoruz. İlk başladığı günden beri hep zarar ediyorlardı. Ben 20 yıldır burada oturuyorum ve burası için çok üzülüyorum. Daha önce burası çok güzeldi; arkadaşlarımızla eğlenmeye geliyorduk" diye konuştu.