Haberler

Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi Haber Videosunu İzle
Belediyenin milyonlar harcadığı Dinozor Park çürümeye terk edildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin döneminde "yap-işlet-devret" modeliyle müteahhide kiraya verilen ve 2015 yılında milyonlarca lira harcanarak yapılan Dinozor Park, 2024 yılında firma tarafından kapatıldı. Kapatılan parktaki dinozor maketleri çürümeye terk edildi.

  • Çukurova ilçesinde 2015 yılında açılan Dinozor Park, 2024 yılından bu yana kapalı ve çürümeye terk edilmiş durumda.
  • Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 2016 yılında parkın işletilmesine ilişkin meclis kararını iptal etmesine rağmen, bu karar uygulanmadı ve park işletilmeye devam etti.
  • Mülkiye müfettişi, parkın işletilmesi sürecinde meclis kararının usulsüz olduğunu ve belediye gelirlerinin azalmasına yol açtığını tespit etti.

Çukurova ilçesinde 2015 yılında açılan Dinazor Park, yaklaşık iki yıldır çürümeye terk edildi. Milyonlar harcanan parkın kapalı olması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesindeki Doğal Park 2 alanı içerisine Çukurova Belediyesi meclis üyelerinin oylarıyla Çukurova İmar A.Ş. adına bedelsiz tahsisin yapılabilmesi için dönemin başkanı Soner Çetin'e verilen tam yetkiyle birlikte 2015 yılında Dinozor Park yapıldı. Soner Çetin tarafından 10 yıl süreyle müteahhit firmanın işletmesi için devredilmişti.

"MAHKEME KARARI UYGULANMADI"

Dinozor Parkın açılışıyla birlikte başlayan tartışmalarla birlikte dönemin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Çukurova Belediyesi'ne ait yeşil alanla birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'ne ait yeşil alanı da müteahhit firmaya işletmesi için devrettiği ortaya çıktı. Konunun Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 10.06.2016 tarihinde 2015/1504 Esas, 2016/708 Karar No'lu kararı ile teyit edilmesi üzerine 06.02.2015 tarihli ve 22 sayılı belediye meclis kararı iptal edildi. Kararda, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi'nin Doğal Park - 2 yeşil alanı üzerinde sahip oldukları hisselerin belediyeye devir ya da terkine ilişkin bir işlemin olmadığının görüldüğü, belediyenin sadece kendisine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanmak üzere bedelli veya bedelsiz tahsis edebileceği, meclis kararıyla belediyenin tamamına ait olmayan hissedar olduğu taşınmazın hisse ayrımı yapılmaksızın ve kendi hissesini aşar şekilde tamamının Çukurova İmar A.Ş. adına tahsis edilmesinin ve belediye başkanına bu konuda yetki verilmesinin mevzuata uygun olmadığı vurgulandı. Ancak mahkemenin kararı uygulanmayarak Dinozor Park işletilmeye devam edildi.

Milyonlarca lira harcanan Dinozor Park çürümeye terk edildi

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Mülkiye başmüfettişi müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanıyla ilgili olarak; meclis kararının alınması sureti, belediye gelirlerinin azalmasına ve üçüncü kişiler lehine menfaat sağlanmasına sebep olunduğu iddiasıyla dönemin meclis üyelerinin ifadesini yazılı olarak istedi. Ayrıca başmüfettiş raporunda, 2016'da uygulanmayan iptal kararına ilişkin; 04.10.2019 tarihinde söz konusu parselin mahkeme kararına istinaden tahsisin iptal edildiğini, 7637 ada 3 No'lu parselde bulunan belediye hissesinin bu kez 15 yıl süreyle Çukurova İmar A.Ş'ye belediye meclisince tahsis edildiğini yazdı. Aradan geçen yıllar içerisinde müteahhit firma tarafından işletilmeye devam edilen Dinozor Park hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin atadığı bir mülkiye başmüfettişinin yaptığı araştırmalar sonucunda edindiği yeni bulgular ortaya çıktı. Mülkiye başmüfettişi, Adana 2. İdare Mahkemesi'nin, müteahhide devredilen Doğal Park - 2 yeşil alanın Dinozor Park için 2016 yılında verdiği iptal kararının uygulanması için 2016 yılında 30 gün süre verdiğini, 30 gün süre içerisinde herhangi bir eylem ve işlemde bulunulmadığını tespit etti. Dönemin meclis üyelerinin ifadeleri alındı. Ancak buna rağmen park faaliyetlerine devam etti.

Milyonlarca lira harcanan Dinozor Park çürümeye terk edildi

FİRMA PARKI İŞLETEMEDİ, DİNOZORLAR ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Açılışını 2015 yılında görkemli bir törenle yapılan ve 33 bin metrekare alana sahip parkta, yeryüzünde yaşamış dinozorların en büyüğü olan 62 metre büyüklüğünde 2 dinozor dahil çeşitli büyüklüklerde dinozor maketi bulunuyor. Bunun yanı sıra parkta 2 adet masal ağacı ile birlikte çocukların binip eğleneceği poni ve midilli atlar, zıpzıp ve top havuzu, 1 adet süs havuzu, kum havuzu, kamelyalar, 3 adet çeşitli oyun parkları yer alıyor. Ancak bu park 2024 yılından bu yana çürümeye terk edilmiş durumda. Girişi ücretli yapılan park işletilemediği için kapısına kilit vuruldu.

Milyonlarca lira harcanan Dinozor Park çürümeye terk edildi

Dönemin CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin, açıldığı dönemde Jurrassic Park'ın bölgede önemli bir açığı kapatacağını iddia etmişti. Gaziantep, Osmaniye, Mersin gibi illerdeki çocukların bu park için ailelerinden Adana'ya gelmek isteyeceğini söylemişti. Ancak aradan geçen sürede cazibe merkezi olmak bir tarafa park bakımsızlıktan çürüdü. Parkın içindeki tuvaletler şimdi uyuşturucu içenlerin meskeni halen geldi. Vatandaş milyonlarca lira harcandığı değerlendirilen ancak hiç bir zaman ne kadar harcandığı açıklanamayan parkın biran önce açılmasını istiyor.

Milyonlarca lira harcanan Dinozor Park çürümeye terk edildi

VATANDAŞLAR KAPATILMASINA TEPKİLİ

Parkın kapatılmasına tepki gösteren Sevtap Gür, "Yan taraftaki doğal parka sık sık gidiyorduk, buranın neden kapandığını hep merak ediyordum zaten. Çocuklarla çok gelirdik, güzel bir parktı. Kapatılması biraz garip olmuş" dedi.

Ömer Kaya ise, "Burası çok güzel bir alandı. İşletmeyi mi beceremediler, bilemiyorum. Buranın eski haline dönmesini çok istiyoruz. İlk başladığı günden beri hep zarar ediyorlardı. Ben 20 yıldır burada oturuyorum ve burası için çok üzülüyorum. Daha önce burası çok güzeldi; arkadaşlarımızla eğlenmeye geliyorduk" diye konuştu.

Milyonlarca lira harcanan Dinozor Park çürümeye terk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

750 milyon dolara ulkede evsiz kalmazdi.konsere 50 milyon tl verildi diye yirtinanlar bu meblaya alkos tuttu.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

Ankara 1 Adana 2 gereksiz harcamalar yazık

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hersey yetkililerin elinde bolgede polis vardiya gezirirsin, tuvaletlerde uyusturucu kullanilamaz yada basi bos birakirsin, hamambocefi gibi gelirler... Bizde kadir kiymet bilme yok, sahip cikma yok... Anca laf... Chpli akpli... birbirine dusmus insanlarin Ulkesi...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.