Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Nisan 2021 tarihli yönetmeliği, kripto varlıkların mal ve hizmet ödemelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmasını açıkça yasakladı. Bu yönetmelik yalnızca doğrudan kripto ödemesini değil, kripto varlığın dönüştürülerek ödeme aracı olarak kullanılmasını da kapsıyor. Yani işlemin temelinde kripto varlık bulunan her model, yasak kapsamında değerlendiriliyor.

REDOTPAY NEDİR, TÜRKİYE'DEKİ DURUMU NE?

Hong Kong merkezli Red Dot Technology Limited tarafından geliştirilen RedotPay, kullanıcıların kripto varlıklarını (BTC, ETH, USDT, USDC) dönüştürerek fiziksel ve sanal kartlarla 130 milyonun üzerinde iş yerinde ödeme yapmasına imkân tanıyan bir kripto kart hizmeti. Platform, 100'den fazla ülkede 5 milyon kullanıcıya ulaştığını belirtiyor. Uygulama Türkçe dil desteği sunuyor ve Türkiye'de aktif olarak kullanılıyor.

Peki RedotPay Türkiye'de yasal mı? RedotPay'in ne TCMB düzenlemeleri kapsamında bir ödeme kuruluşu lisansı, ne SPK'dan kripto varlık hizmet sağlayıcısı izni, ne bankacılık lisansı ne de e-para kuruluşu statüsü bulunuyor. Uzmanlar, TCMB Yönetmeliği'nin "dolaylı kullanım" ifadesini de kapsadığını net biçimde ortaya koyuyor. Kripto varlığı TL ya da dövize dönüştürerek ödeme yapan bir modelin de tam olarak bu kapsamda değerlendirildiğini ve yasağın dışında kalmadığını vurguluyorlar. Türk lirası ödeme hizmetleri sunabilmek için ayrıca bankacılık ya da e-para kuruluşu lisansı gerekirken RedotPay'in bu lisansların hiçbirine sahip olmadığı da vurgulanan bir diğer kritik nokta.

REDOTPAY'İN KENDİ WEB SİTESİNDEN İTİRAF: TÜRKİYE DIŞINDAN AKTİF TEŞVİK YOK

Dikkat çekici bir diğer husus, RedotPay'in kendi resmi web sitesindeki uyarı notu. Platform sitesinde, Hong Kong dışında faaliyet göstermek için lisans gerekebileceğini ve içeriklerinin yalnızca Hong Kong'da ikamet edenlere yönelik olduğunu belirtiyor. Türkiye dahil diğer ülkelerden kullanıcıların siteye kendi inisiyatifleriyle giriş yaptığını, aktif bir teşvik ya da davet olmadığını da bu notta ifade ediyor. Bu ifade, platformun bizzat yasal belirsizliğinin farkında olduğunu ve uluslararası yükümlülükleri nedeniyle bu uyarıyı ekleme gereği duyduğunu gösteriyor.

HUKUKİ RİSK HEM KULLANICIYI HEM PLATFORMU KAPSIYOR

Uzmanlar, RedotPay'i kullanan Türk kullanıcıların hukuki açıdan belirli riskler taşıdığını da hatırlatıyor. Ödeme zincirinin temelinde kripto varlık bulunan işlemler TCMB Yönetmeliği'ni ihlal edebilir. Bunun yanında lisanssız bir yabancı platform üzerinden işlem yapmak, kullanıcıyı herhangi bir sorun anında hukuki güvenceden tamamen yoksun bırakıyor. Platform Türkiye'de yasal zemine sahip olmadığından şikâyet başvurusu yapılabilecek yetkili bir Türk mercii bulunmuyor. Kullanıcının tek muhatabı platformun kendi müşteri hizmetleri kalıyor.

