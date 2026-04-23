AB, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya'ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna'ya taahhüt edilen 90 milyar euroluk krediyi ve Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini resmen onayladı.

Macaristan ile Ukrayna arasında Druzhba (Dostluk) petrol boru hattından akışın kesilmesine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle uzun süre sürüncemede kalan Ukrayna'ya 90 milyar euro Avrupa Birliği (AB) kredisi ve Rusya aleyhindeki 20. yaptırım paketi için nihayet yeşil ışık yakıldı. Macaristan'ın vetosunu kaldırmasının ardından dün AB üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından kabul edilen kredi ve yaptırım paketi kararları, bugün Konsey tarafından resmen onaylandı. AB Komisyonu tarafından hızla uygulamaya konulması beklenen kararlar, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının bu akşam AB dönem başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleştirecekleri gayriresmi zirve öncesinde geldi.

"Rusya saldırılarını, biz de kahraman Ukrayna ulusuna desteğimizi artırıyoruz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin Ukrayna'ya kredi ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Von der Leyen, "Rusya saldırılarını artırırken biz de kahraman Ukrayna ulusuna desteğimizi artırıyoruz. Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlıyor ve Rusya'nın savaş ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyoruz" diye yazdı.

"Kalıcı barış, Ukrayna'yı güçlendirmeye ve Rusya üzerinde baskıyı artırmaya dayanıyor"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da konuya ilişkin açıklamasında, "Söz verdik, yerine getirdik ve hayata geçirdik. AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlama stratejisi, iki sütuna dayanıyor; Ukrayna'yı güçlendirmek ve Rusya üzerinde baskıyı artırmak. Bugün, her iki alanda da ilerleme kaydettik" dedi.

Costa, "Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredinin önünü açarak, 2026-27 dönemi için finansal ve askeri desteği güvence altına aldık. Ayrıca Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini kabul ederek savaşı sürdürme kapasitesini azalttık. Avrupa, Ukrayna'ya desteğinde kararlı, birlik içinde ve sarsılmaz bir şekilde durmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Putin, savaşın hiçbir yere varmadığını anlayana kadar Ukrayna'ya her şeyi sağlayacağız"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise AB'nin Ukrayna ve Rusya konusundaki kararlarda yaşadığı çıkmazın aşıldığını ifade ettiği açıklamasında, "Rusya'nın savaş ekonomisi artan bir baskı altında. Ukrayna ise büyük bir destek kazanıyor. Putin, savaşın hiçbir yere varmadığını anlayana kadar Ukrayna'nın pozisyonunu koruyabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar euroluk kredi, ülkenin 2026 ve 2027 yıllarındaki acil bütçe ihtiyaçları ve savunma ihtiyaçları için kullanılacak.

Yaptırım paketi, Rus petrolünü hedef alıyor

Rusya'ya yönelik enerji, finansal hizmetler ve ticaret alanlarında yeni tedbirler içeren 20. yaptırım paketi şubat ayında duyurulmuştu. AB'nin Rusya'ya karşı savaşın başından bu yana uygulamaya koyacağı 20. yaptırım paketi, Rus ham petrolüne yönelik denizcilik hizmetlerine yönelik yasaklar ile Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı ve petrolü için alıcı bulmasını zorlaştırmayı hedefliyor. Yeni yaptırım paketiyle Rus gölge filosuna ait 43 gemi daha kara listeye alınıyor. Yaptırımlar, Rus bankacılık sistemine yönelik ilave tedbirler de içeriyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı