Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i önüne geleni ezip geçiyor

Ukrayna Premier Lig'in 21. haftanın erteleme maçında maçında Zorya Luhansk ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandı.

KRİTİK MAÇTA KAZANAN SHAKHTAR

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Obah, 82. dakikada penaltıdan Bondarenko kaydetti. Zorya Luhanks'ın tek golü 51. dakikada Malysh ile geldi.

ZİRVEDE PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 57 puana yükselerek ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya yükseltti. Zorya Luhanks ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhanks, sahasında Veres Rivne'yi ağırlayacak.