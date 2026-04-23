Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i önüne geleni ezip geçiyor

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Zorya Luhansk'ı 2-1 mağlup ederek bitime 6 hafta kala zirvede puan farkını 6'ya yükseltti.

Ukrayna Premier Lig'in 21. haftanın erteleme maçında maçında Zorya Luhansk ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Obah, 82. dakikada penaltıdan Bondarenko kaydetti. Zorya Luhanks'ın tek golü 51. dakikada Malysh ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 57 puana yükselerek ligin bitimine 6 hafta kala en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya yükseltti. Zorya Luhanks ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, Kudrivka deplasmanına konuk olacak. Zorya Luhanks, sahasında Veres Rivne'yi ağırlayacak.  

Cemre Yıldız
Haberler.com
