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Edis aşkını daha fazla saklayamadı! Konserde ağzından kaçırdı

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Edis aşkını daha fazla saklayamadı! Konserde ağzından kaçırdı Haber Videosunu İzle
Edis aşkını daha fazla saklayamadı! Konserde ağzından kaçırdı
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Edis, konserinde yaptığı açıklamayla aşk hayatına ilişkin dikkat çeken bir ipucu verdi. Keyfinin yerinde olduğunu anlatırken “Ben de hiç fena değilim bu arada. Nasıl da tutamadım kendimi.” diyen ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu belli etti. Edis'in sözlerinin ardından gülerek verdiği tepki ise dikkatlerden kaçmadı.

  • Edis, konser sırasında sahnede "Ben de hiç fena değilim bu arada. Nasıl da tutamadım kendimi." ifadelerini kullandı.
  • Edis, özel hayatı ve ilişkileri hakkında fazla konuşmayıp aşk sorularını genellikle kısa yanıtlarla geçiştirdi.
  • Edis, "Benim Ol" şarkısıyla geniş kitlelere ulaştı ve çıkardığı parçalarla Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri oldu.

Edis aşkını yıllardır gözlerden uzak tutarken bu kez sahnede kendini ele verdi. Özel hayatıyla ilgili sorulara mesafeli yaklaşan ünlü şarkıcının konser sırasında kurduğu birkaç cümle, yeni bir ilişki yaşadığını ortaya çıkardı.

SAHNEDE AĞZINDAN KAÇIRDI

“Benim Ol” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan ve ardından çıkardığı parçalarla Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri haline gelen Edis, kariyerinin aksine özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak tuttu. İlişkileri hakkında fazla konuşmayan şarkıcı, yıllar içinde kendisine yöneltilen aşk sorularını da genellikle kısa yanıtlarla geçiştirdi. Ancak son konserinde bu kez işler farklı gelişti. Oldukça neşeli olduğu görülen Edis, sahnede seyircileriyle sohbet ederken konu özel hayatına geldi.

“NASIL DA TUTAMADIM KENDİMİ”

Edis'in gecenin en dikkat çeken anlarından biri, aşk hayatına ilişkin sözleri oldu. Ünlü şarkıcı, sahnede yaptığı açıklamada “Ben de hiç fena değilim bu arada. Nasıl da tutamadım kendimi.” ifadelerini kullandı. Sözlerinin ardından gülmeye başlayan Edis, böylece uzun süredir hakkında merak edilen “Hayatında biri var mı?” sorusuna da üstü kapalı şekilde yanıt vermiş oldu.

Kaynak: Haberler.com
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