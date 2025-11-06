Haberler

Güncelleme:
Mihriban Er, uzun yıllardır tiyatro ve televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden biri. Tecrübeli oyunculuğu ve güçlü performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan Er, özellikle son yıllarda rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Peki, Mihriban Er kimdir? Mihriban Er'in çarpıntı dizisindeki rolü neydi?

Televizyon ve sinema dünyasının deneyimli isimlerinden Mihriban Er, yıllar içinde pek çok unutulmaz karaktere hayat verdi. Oyunculuğuyla izleyicilerin ilgisini çeken Er'in, özellikle "Çarpıntı" dizisindeki performansı ve canlandırdığı karakter, diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MİHRİBAN ER KİMDİR?

Mihriban Er, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak uzun yıllardır Türk ekranlarında yer alan deneyimli bir sanatçıdır. Aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Oyunculuk kariyerine 1987 yılında "Saat Sabahın Dokuzu" dizisi ile başlayan Er, özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. 2014 yılında Alın Yazım dizisinde oğlu Ayberk Aladar ile birlikte kamera karşısına geçmiş, böylece hem profesyonel hem de özel hayatını ekrana taşımıştır. 2018 yılından itibaren "Bir Zamanlar Çukurova", "Sevgili Geçmiş", "Uyanış Büyük Selçuklu", "Alef" ve "Fedakar" gibi önemli dizilerde rol alarak kariyerini pekiştirmiştir.

MİHRİBAN ER KAÇ YAŞINDA?

Mihriban Er, 7 Eylül 1966 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ve sinema projelerinde aktif olarak rol almıştır. Deneyimi ve oyunculuk yeteneği ile Türk televizyonlarının tanınan simalarından biri haline gelmiştir.

MİHRİBAN ER NERELİ?

Mihriban Er, İstanbul doğumludur ve sanat yaşamına da bu büyük metropolde adım atmıştır. İstanbul'un kültürel ve sanatsal ortamı, Er'in erken yaşlardan itibaren tiyatro ve dizi dünyasına yönelmesine katkı sağlamıştır.

MİHRİBAN ER'İN KARİYERİ

Mihriban Er'in kariyeri 1987 yılında "Saat Sabahın Dokuzu" dizisi ile başlamış, ardından yıllar içinde pek çok dizi ve sinema filminde önemli karakterlere hayat vermiştir. Öne çıkan projeleri arasında "Bir Zamanlar Çukurova"da Sevil karakteri, "Uyanış Büyük Selçuklu"da Arslantaş'ın annesi, "Alef"te Fatoş ve "Fedakar"da Hülya Karacahanlı yer almaktadır. Sinema filmlerinden bazıları ise "Geçerken Uğradım" (2020), "Deniz ve Güneş" (2018), "Umudun Kıyısında" (2017) ve "Bir Nefes Yeter" (2017)dir.

Er'in kariyerinde dizi, sinema ve tiyatro deneyimi bir arada yer alırken, oyuncu aynı zamanda seslendirme çalışmalarıyla da sanat hayatını çeşitlendirmiştir. Özellikle uzun soluklu dizilerdeki etkileyici performansları ve karakterleri, onu Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri haline getirmiştir. Tiyatro oyunlarında da aktif rol alan Mihriban Er, sahne deneyimi sayesinde ekran performanslarına derinlik katmaktadır.

Kısaca, Mihriban Er, İstanbul doğumlu, 59 yaşında, tiyatro, dizi ve sinema alanlarında uzun yıllar deneyim kazanmış, Türk ekranlarının deneyimli ve saygın oyuncularından biridir.

