MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?

Dün akşam saatlerinde Devlet Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı video, Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından "Vakit tamamdır, söz konusu vatandır" mesajıyla paylaşıldı.

GİZEMLİ BİR PAYLAŞIM DAHA

Yapılan bu gizemli paylaşımın ne anlama geldiği merak edilirken bugün resmi hesaptan "Terör bitsin, huzur gelsin istiyorsan; vakit tamamdır, söz konusu vatandır" notuyla dikkat çeken bir paylaşım daha yapıldı.

İşte yapılan o paylaşım;

"SONUÇ NE, ANLAYAN VAR MI?"

Peş peşe yapılan bu kili paylaşım kafa karışıklığına neden oldu. Gönderinin altına "Ne istiyorsunuz, biz tam anlayamadık", "Yani sonuç ne, anlayan var mı?", "Tam olarak ne diyorsunuz yani", "Ne demek istiyorsunuz yani?", "Ne olduğunu, ne dediğinizi anlamadık" şeklinde yorumlar yapıldı.

Dün akşam Bahçeli'nin görüntülerinin yer aldığı videoda şu ifadeler yer alıyordu;

"Bazen çok şey söyleseniz de kalabalıkta kaybolur. Yalnız kalırsınız bazen. En yakınınız bile anlamaz sizi. Ülkücülük, ülken için tüm dünyayı karşına almaktır. Hayırlarınız, evetleriniz karışır kalabalığın gürültüsüne. İşte o zaman bilge bir akıl, mangal gibi bir yürek ve tek başına direnme gücü önem kazanır. Belki sonra herkes aynı şeyi söyler. Sen 'ben söylemiştim' demezsin. Çünkü 'önce ülkem ve milletim' demişsindir bir kere.

Geri dönülmez sevdaların varsa hayatta, vazgeçilmez yeminlerin de olmalı. Ülkücülük kendinden, benliğinden vazgeçmekse eğer varlığın Türk varlığına armağan olmalı. Dünya karşına çıksa ne yazar? 'Vatan Türk'tür, millet Türk'tür' diyerek koca bir ömür adandıysa bu davanın ardına, yeniden bir gelecek kurulması gerekir. Ölmeyi biliyoruz, sevmeyi de biliriz."