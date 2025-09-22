MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci partiden neden istifa etti?

Mustafa Erkut Ekinci kimdir? Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin partiden istifa ettiği yönündeki haberler son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş yer buldu. Siyasi arenada önemli bir figür olan Ekinci'nin bu kararının arka planı merak edilirken, konuya ilişkin net bilgiler araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, 1981 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatına doğduğu yerde başlayan Ekinci, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenimini Sorgun'da tamamlamıştır. Daha sonra Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne girerek 2004 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından 2005 yılında kendi mühendislik firmasını kurarak profesyonel kariyerine başlamış ve yaklaşık 13 yıl boyunca inşaat mühendisi olarak çalışmıştır.

Siyasi alanda da aktif rol alan Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında yerel yönetimde görev almaya başlamıştır. 2009 ve 2014 yıllarında Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçilen Ekinci, bu süreçte yerel yönetim tecrübesini artırmıştır. 2019 yılında ise MHP'nin belediye başkan adayı olmuş ve seçilerek Sorgun Belediye Başkanı unvanını kazanmıştır. Görev süresi boyunca ilçede çeşitli projelere imza atan Ekinci, özellikle yerel kalkınma ve altyapı çalışmalarına önem vermektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Erkut Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır. Hem mühendislik alanındaki bilgi birikimi hem de siyasetteki deneyimi ile Sorgun'un gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ PARTİDEN İSTİFA MI ETTİ?

Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci'nin partinin belediye başkanları listesinde artık yer almadığını açıkladı. MHP'de yaşanan bu beklenmedik ayrılık siyasi gündemde geniş yer bulurken, Ekinci'nin kararı merakla takip ediliyor.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ PARTİDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekinci, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum."

Belediye başkanı, bundan sonra görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

MUSTAFA ERKUT AÇIKLAMA YAPTI!

Mustafa Erkut Ekinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla"