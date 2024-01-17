MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu?

Klis Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Kilis'te merak edilmekte olan konular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 il 53 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Detaylar haberimizde...

MHP KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?

MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara olarak belirlendi.

İŞTE MHP'NİN 55 ADAYI

3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi. MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu;