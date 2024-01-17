MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu?
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kilis Belediye Başkan adayı kim olduğu merak konusu oldu. MHP'nin Kilis'teki adayı açıklandı mı araştırılmaktadır. Peki, MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? İşte detaylar...
Klis Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Kilis'te merak edilmekte olan konular arasında bulunmakta. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 il 53 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu. Peki, MHP Kilis belediye başkan adayı kimdir? MHP Kilis adayı açıklandı mı, kim oldu? Detaylar haberimizde...
MHP KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR?
MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara olarak belirlendi.
İŞTE MHP'NİN 55 ADAYI
3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede de belediye başkan adayları belirlendi. MHP'den yapılan açıklamada, belediye başkan adayları şöyle oluştu;
- KİLİS İL HASAN KARA
- UŞAK İL SEZER ATEŞ
- DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ
- HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR
- HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI
- AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN
- AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL
- AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN
- BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ
- BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK
- BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ
- BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN
- BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL
- BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER
- BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN
- BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ
- BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN
- BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI
- BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU
- BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN
- BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN
- BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL
- BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK
- BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ
- BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM
- ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI
- ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU
- ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN
- ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN
- KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI
- KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT
- KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ
- KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN
- KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN
- KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN
- KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT
- KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA
- KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN
- KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ
- KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA
- KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR
- KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ
- KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK
- KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ
- KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK
- KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN
- KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN
- KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN
- KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN
- KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM
- KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ
- KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL
- KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
- KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK
- KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ