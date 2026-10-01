Mezitli Belediyesi soruşturmasında iş insanın ifadesi ortaya çıktı! Hakediş karşılığında araç, altın ve nakit para...

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Mezitli Belediyesi'ne yönelik incelemeler sürüyor. Soruşturma kapsamında müşteki, tanık, gizli tanık ve şüphelilerin ifadeleri alındı, ilgili kurumlarla yazışmalar yapıldı. MASAK ve HTS analizleri, iletişimin tespitine ilişkin kayıtlar ve fiziki takip tutanakları da dosyaya eklendi.

"HAKEDİŞLER KARŞILIĞINDA AUDI A6 İSTENDİ"

Soruşturmada ifadesi alınan iş insanı Başar Erdem, Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aldığı ihale ve doğrudan teminlere ilişkin hakedişlerin ödenmesinde kendisine zorluk çıkarıldığını söyledi.

Erdem'in anlattığına göre önce Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner aracılığıyla kendisine mesaj gönderildi. Erdem daha sonra ortak tanıdıkları Zeki Birkan Kınay üzerinden Tuncer ile görüştü. Erdem, bu görüşmenin ardından araç kiralama ihalesinden doğan hakedişlerinin ödenmesi karşılığında Tuncer'in kullanımına Audi A6 marka bir araç verilmesinin istendiğini iddia etti.

Erdem, 33 AST 006 plakalı aracı almak için önce 1 milyon 500 bin TL ödediğini, ardından 2 milyon TL kredi kullandığını anlattı. Erdem'e göre araç, Zeki Birkan Kınay tarafından Tuncer'in kullanımına teslim edildi. Erdem, aracın yakıt giderlerini de uzun süre kendisinin karşıladığını söyledi.

YEMEK İHALESİ İÇİN 1 KİLOGRAM ALTIN

Erdem, şirketinin Mezitli Belediyesi'nden aldığı 2025 yılı yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sürecinde Tuncer'in kendisinden 1 kilogram külçe altın istediğini ileri sürdü. Erdem, altını bir kuyumcudan satın aldığını ve Tuncer'in yönlendirmesiyle Zeki Birkan Kınay'a teslim ettiğini anlattı.

8 MİLYON TL VE VİLLA İDDİASI

Erdem'in ifadesine göre Tuncer'in ev alacağı ve paraya ihtiyacı olduğu kendisine Kubilay Özsoy aracılığıyla iletildi. Erdem, 8 milyon TL vermemesi halinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin ve belediyeye giremeyeceğinin söylendiğini belirtti.

Erdem, bunun üzerine Eylül 2024'te Dinar Kuyumculuk'tan 8 milyon TL nakit parayı Tuncer'e ulaştırılmak üzere Kubilay Özsoy'a teslim ettirdiğini anlattı. Erdem'in aktardığına göre Özsoy, parayı bankada saydırdığını ve GAMA Konutları'nda Tuncer için alınan villanın eski sahiplerine elden verdiğini kendisine söyledi.

BELEDİYEDE ÇALIŞANLAR ŞİRKETTEN MAAŞ ALDI İDDİASI

Erdem, Tuncer'in talebi üzerine Mustafa Başer isimli kişinin kendi şirketinde aylık 30 bin TL maaşla SGK'lı gösterildiğini ileri sürdü. Erdem'e göre Başer şirkette fiilen çalışmıyor, Mezitli Belediyesi'nde görev yapıyordu.

Erdem, belediye iştirak şirketi yetkilisinin talimatıyla Hatice Sandal isimli kişinin de şirketinde aylık 28 bin TL maaşla SGK'lı gösterildiğini anlattı. Erdem'e göre Sandal yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şirkette fiilen çalışmadı. Erdem, Sandal'ı işten çıkarınca Tuncer'in kendisini bizzat arayarak yeniden işe alınmasını istediğini söyledi.

Erdem, aynı süreçte 33 AYZ 508 plakalı belediye dağıtım aracının da kendi şirketi üzerine devredildiğini belirtti.

HAKEDİŞ İÇİN DANIŞMANA AYLIK 50 BİN TL

Erdem'in ifadesine göre Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci kendisini aradı. Küsbeci, hakedişlerini alabilmesi için Tuncer'in danışmanı Ali Ülkü'ye her ay 50 bin TL ödemesi gerektiğini söyledi. Erdem, bu paranın Dinar Kuyumculuk üzerinden düzenli olarak alındığını ve ödemelerin son aya kadar sürdüğünü anlattı.

SİYASİ PARTİ TEŞKİLATINA 300 BİN TL

Erdem, Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner'in, bir siyasi partinin Gülnar ya da Aydıncık ilçe teşkilatına 300 bin TL gönderilmesini istediğini ileri sürdü. Erdem, parayı nakit olarak çekip belediye çalışanı Günay Bahçe'ye elden teslim ettiğini söyledi. Erdem'e göre para daha sonra Bahçe'nin banka hesabından ilgili ilçe teşkilatına gönderildi.

"ALİ VE VELİ'NİN İSTEKLERİ BİTMİYOR"

Erdem'in anlattığına göre, sürekli para ve menfaat talepleri yüzünden zarar ettiğini Tuncer'e söylediğinde Tuncer şu karşılığı verdi: "Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor". Erdem, Tuncer'in bu sözlerle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı kastettiğini ileri sürdü.

Erdem ayrıca 2024 yılında yapılan bir görüşmede Ali Mahir Başarır ile Tuncer'in de bulunduğunu söyledi. Erdem'e göre Başarır bu görüşmede Tuncer'in belediye başkan adaylığına ilişkin ifadeler kullandı.

SPOR KULÜBÜ İÇİN FİRMALARDAN PARA

Erdem, Ekim 2025'te belediyenin muhasebe biriminden arandığını anlattı. Erdem'e göre bu aramada, Mezitli33 Spor Kulübü'nün etkinliği için belediyeden ihale alan firmalara bilet alma zorunluluğu getirildiği bildirildi. Erdem bu talebi kabul etmediğini söyledi. Ancak daha sonra Mutlu Mezitli şirketinin yöneticisi kulübün deplasman giderleri için para isteyince 50 bin TL nakit verdiğini belirtti.

OPERASYONDAN ÖNCE FACETIME ÜZERİNDEN YENİ TALEP

Erdem, operasyondan kısa süre önce Tuncer'in kendisini FaceTime üzerinden aradığını söyledi. Erdem'e göre Tuncer, Buğra Organizasyon firmasına 5 milyon TL hakediş ödediğini ve bu firmadan Erdem'e para geleceğini bildiğini söyleyerek yeniden para istedi. Erdem, bu talep üzerine herhangi bir ödeme yapmadığını belirtti.

SİLAHLI SALDIRILARDA "AZMETTİRİCİ" TESPİTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ayrı bir dosyada iki silahlı saldırıyı soruşturdu. 4 Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis, 5 Eylül 2026'da ise Çağın Medya isimli iş yeri motosikletli kişilerce kurşunlandı. Saldırıları gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler yakalanarak tutuklandı. Soruşturmada Tuncer'in eylemlerin azmettiricisi olduğu tespit edildi. Başar Erdem de ifadesinde, Tuncer'in kendisi için "vurdururum" dediğini duyduğunu anlattı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma şu başlıklar altında yürütülüyor:

Hakediş ödemeleri karşılığında araç, altın ve nakit para istendiği iddiaları

Özel şirketler üzerinden gerçekte olmayan istihdam yaratılması

Belediyeden iş alan firmalardan düzenli ödeme alınması

Çeşitli kişi ve yapılara para aktarılması

Silahlı saldırılarla bağlantılı süreçler

Bu kapsamda MASAK verileri, HTS kayıtları, iletişim tespitleri, fiziki takip tutanakları, banka ve kuyumculuk işlemleri, SGK kayıtları, araç devirleri ile ihale ve hakediş dosyaları inceleniyor. Savcılığın amacı delilleri değerlendirmek, ihale ve doğrudan temin süreçlerini incelemek, varsa kamu zararını belirlemek ve şüpheliler arasındaki mali bağlantıları ortaya çıkarmak.

Kaynak: Haberler.com