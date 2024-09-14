Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! 14 Eylül Cumartesirtesi günü İslam aleminin ibadet ettiği mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili. Vatandaşlar ise Mevlid Kandili gününde sevdiklerine kandil mesajı göndererek kandilini kutlamak istiyor. Bu nedenle Mevlid kandili sözleri ve mesajları! arama motorlarında aratılıyor. Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! En güzel mevlid kandili mesajları 2024! Kandil mesajları ve sözleri!

MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

• Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

• Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

• Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

• Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

• Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

• Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

• "Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

• Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

• Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

• Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

• Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..