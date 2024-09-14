Üye Girişi
Haberler

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam aleminin ibadet ederek geçirdiği Mevlid Kandili bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 14 Eylül Cumartesi günüdür. Hicri Takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel ayı içerisinde olan Mevlid Kandili tarihi 14 Eylül. Vatandaşlar ise mübarek Mevlid Kandili gününde sevdiklerine sosyal meyda aracılığıyla kandil mesajları göndermek istiyor. En güzel mevlid kandili mesajları! Mevlid Kandili sözleri!

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! 14 Eylül Cumartesirtesi günü İslam aleminin ibadet ettiği mübarek günlerden biri olan Mevlid Kandili. Vatandaşlar ise Mevlid Kandili gününde sevdiklerine kandil mesajı göndererek kandilini kutlamak istiyor. Bu nedenle Mevlid kandili sözleri ve mesajları! arama motorlarında aratılıyor. Mevlid Kandili mesajları ve sözleri! En güzel mevlid kandili mesajları 2024! Kandil mesajları ve sözleri!

MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ VE MESAJLARI!

• Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

• Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

• Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!

• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

• Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

• Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

• Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

• "Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!

• Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

• Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

• Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları!

• Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

• Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı Mevlit Kandili Rebiülevvel Cumartesi Facebook Eylül

Amca Salim Güran'ın son ifadesi: Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için arama kayıtlarını sildim

"Hayat kadınlarıyla görüştüğüm için silmiştim"

 Narin'in babası canlı yayında açık açık isim verdi: Nevzat Bahtiyar'ın öldürdüğünü düşünüyorum

Narin'in babası şüphelendiği ismi canlı yayında açık açık söyledi

 Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
Alışveriş merkezinde korkunç olay! Tuvalette cansız bedeni bulundu

Alışveriş merkezinin tuvaletine girenler, korkunç manzarayla karşılaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Mevlid kandili sözleri ve mesajları! En güzel mevlid kandili Whatsapp, Facebook, İnstagram mesajları! En güzel kandil mesajları! 14 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 14 Eylül Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 14 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Lavinia ne demek? Şopar ne demek? Şopar kime denir, anlamı nedir? Tutto Passa ne demek? Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor (Benfica)? Hull City Sheffield maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hull City Sheffieldgolleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title