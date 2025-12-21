Haberler

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu. İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Meteoroloji Muğla ve Antalya'yı gök gürültülü sağanak yağışa ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "sarı" kodla uyardı.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
  • Antalya ve Muğla için gök gürültülü sağanak yağışa karşı 'sarı' kodlu uyarı yayınlandı.
  • 22 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Özellikle İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının 11-14 derece aralığında, mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edeceği, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Son tahminlere göre özellikle 22 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

2 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji genel müdürlüğü Antalya ve Muğla'yı gök gürültülü sağanak yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.

Meteoroloji; yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı.

İL İL HAVA DURUMU (21 ARALIK)

İSTANBUL °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu

RİZE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 3°C Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
