Mert Turak kimdir? Bahar dizisinin Harun'u Mert Turak kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk tiyatrosunun yetenekli isimlerinden biri olan Mert Turak, ekranlara bu kez Bahar dizisinde canlandırdığı Harun karakteriyle geri döndü. Her rolüne kattığı özgün yorumla tanınan Turak, oyunculuk kariyerini yıllar süren sahne deneyimiyle inşa etti. Hem televizyon projelerinde hem de tiyatro sahnelerinde dikkat çeken başarılı oyuncunun hayatı ve sanat serüveni merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, tiyatro kökenli bir oyuncu olup hem sahnede hem de ekranlarda sergilediği başarılı performanslarla tanınan bir sanatçıdır. 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Makedonya göçmeni bir aileden gelmektedir. Çocukluğu İzmir'in farklı semtlerinde geçmiştir.

Ailesinin mesleki durumu nedeniyle küçük yaşlardan itibaren farklı yerlerde yaşamış; özellikle Buca, Karşıyaka ve Yeşilyurt gibi semtlerde bulunmuştur. Eğitimine İzmir'de başlayan Turak, sanata olan ilgisini daha lise yıllarında keşfetmiş ve bu doğrultuda ilk adımlarını atmıştır.

Lise yıllarında İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu'na katılarak sahneyle tanışan Turak, burada yer aldığı çeşitli tiyatro etkinlikleriyle yeteneğini geliştirdi. İlk olarak Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne girmiş, ardından yetenek sınavlarıyla İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Oyunları Bölümü'ne geçerek tiyatro eğitimini burada tamamlamıştır.

Konservatuvar eğitimi sırasında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başlamış, burada birçok önemli tiyatro oyununda rol almıştır.

Profesyonel kariyerine tiyatroyla başlamış olsa da, zamanla sinema ve televizyon projelerinde de yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Dizi ve sinema filmlerindeki rolleriyle tanınan Mert Turak, sahne disiplinini kamera önüne taşıyan karakter oyuncularından biridir. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı'nı da tamamlayarak akademik gelişimini sürdürmüştür.

MERT TURAK KAÇ YAŞINDA?

Mert Turak, 29 Mart 1980 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır. Sanat hayatına genç yaşta adım atan Turak, uzun yıllardır hem tiyatro hem de televizyon projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

MERT TURAK NERELİ?

Mert Turak, İzmir doğumludur. Ancak ailesi köken olarak farklı yörelere dayanmaktadır. Babası Malatyalı, annesi ise Makedonya göçmenidir. Eğitim hayatının büyük kısmını İzmir'de geçirmiştir. Tiyatroya olan ilgisini İzmir'de lise yıllarında keşfetmiş ve bu şehir, sanat yolculuğunun temelini oluşturmuştur.

MERT TURAK'IN KARİYERİ

Mert Turak'ın kariyeri çok yönlü bir sanat anlayışı üzerine kuruludur. Tiyatro eğitimi alarak yola çıkan Turak, oyunculuk kariyerine sahnelerde başlamıştır. Özellikle İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok önemli oyunda rol almış, klasik ve çağdaş tiyatro eserlerinde başarılı performanslar sergilemiştir. Hamlet, Kantocu, Cabaret, Romeo ve Juliet, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz gibi oyunlar onun sahne geçmişinin önemli yapı taşlarıdır.

2003 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sahneye çıkan Turak, aynı zamanda konservatuvar öğrencisiyken Makedonya'nın Üsküp şehrinde düzenlenen tiyatro festivaline gönderilerek uluslararası platformlarda da temsil edilmiştir. 2005 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Müzikal-Komedi Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.

Tiyatro sahnesinden televizyona geçişi ise 1999 yılında başlamış, Yılan Hikayesi, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Komiser Nevzat, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Babalar ve Evlatlar gibi dizilerle ekranların tanınan yüzlerinden biri haline gelmiştir.

Sinema kariyerinde ise en dikkat çeken projelerden biri, 2015 yılında vizyona giren Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği "Mucize" filmidir. Filmdeki performansı izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır. Bu rol, Turak'ın sinemadaki etkili oyunculuğunu kanıtlayan dönüm noktalarından biri olmuştur.

2025 yılında ise Show TV'nin yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizisi "Bahar"da yer alarak televizyon kariyerini sürdürmektedir. Bu projede de dikkat çeken bir karaktere hayat vererek izleyiciyle buluşmuştur.