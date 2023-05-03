Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Turizm sektörü devlet desteği almalı'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Turizm İşletmecileri Derneği'nin (MERTİD) organize ettiği etkinliğe katılarak sektördeki iş insanlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Seçer, turizm sektörünün devlet desteği alması gerektiğinin altını çizdi. Seçer, "Ben sadece turizm sektörüne ilişkin değil, Mersin ile ilgili her konuda yapabildiklerimi yapıyorum. Ancak bazı konularda da çaresiz kalabiliyoruz. Türkiye'de muazzam bir siyasi kaos var. Ben çok daha güzel işler yapmak istiyorum. Adaletli davranılırsa işlerimi yapabileceğim" dedi.

Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü olduğunu hatırlatarak, "Şube müdürlüğümüzün sizlerle iletişimi ve imkanlarımız çerçevesinde zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sadece o birimimiz değil dolaylı birçok birimle yaptığımız çalışmalar, projeler aslında turizme katkı sunabiliyor. Örneğin en son EMITT fuarına katıldık. Orada yaptığımız Mersin'i tanıtma çalışmaları Antalya'nın kat be kat ilerisinde. Birçok çalışmadan çok değerli ve çok da takdir topluyor. 2 yıldır orada birinci oluyoruz" diye konuştu.

"GAZİ ÇİFTLİĞİ'NE İNSANLAR AKIN AKIN GİDİYOR"

Yıllardır kapalı olan Gazi Çiftliği'ni turizme kazandırdıklarını kaydeden Başkan Seçer, "Bu kadar çok sayıda insan gidiyorsa, biz oraya bir yatırım yapıp orayı gül gibi yapmışsak Gazi Çiftliği'ne turizmci olarak gitmeniz lazım. İnsanlar oraya akın akın gidiyor. Bu turizme katkı demektir" dedi.

"KORUMA KURULLARI'NDA PROJELER GEÇMİYOR"

Tarihi Kent Merkezi için 4 yıldır uğraştıklarını belirten Başkan Seçer, "2020 yılı ihale bedeli 4 buçuk milyon liraydı, şu anda 30 milyon lira. 4.9 hektar. Bunlar çalışılıyor. Koruma Kurulları'nda projeler geçmiyor. Mersin Koruma Kurulu Adana'da. Bakanlığa bir teklifi yapalım, bir Koruma Kurulu da buraya oluşturalım. Çünkü evraklarımız gidiyor, 2 senede gelmiyor" diye konuştu.

Projenin onaylandığını ancak gelmediğini sözlerine ekleyen Seçer, "Bunu siyasete malzeme yaptılar. Koruma Kurulu'nda geciktirdiler bu projeyi. Bunlar memleketin gerçeği. Kent merkezine bir düzen gelsin diye uğraşıyorum. Kırmızı Lacivert'i yıkıp yeniden bina dikmeyeceğim. Orayı kent meydanı yapacağım" dedi.

Metro'nun da eninde sonunda yapılacağını vurgulayan Seçer, "Metro eninde sonunda olacak. Türkiye'de bu siyasi kavga bitecek ve metro bu kente gelecek" dedi.

"BİRİNİN ELİMİZDEN TUTMASINDAN VAZGEÇTİK ADALET OLSA ÇOK DAHA FAZLASINI YAPARIM"

Sektör temsilcilerinin Darısekisi Örnek Köy'ünü de görmeleri gerektiğini söyleyen Seçer, şöyle devam etti:

"İyi bir destinasyon. Çok da güzel. Çok emek verildi. Yoktan var edilmiş bir yer. Daha onlarcası yapılabilir, yapmaya da gayret ediyoruz. Birinin elimizden tutmasından vazgeçtik, önümüzü temizlese, adaletli olsa çok daha fazlasını yaparım. Orası gönüllülük esasına göre yapıldı. Belediyemiz destek oldu, Kadın Kooperatifimiz yaptı. Pırıl pırıl ettik. Mersin halkına yaptık. Bunlar baktığınız zaman yerel turizme önemli katkılar."

Kasaplar Çarşısı'nın bir an önce faaliyete girmesi ve kent meydanının canlanması gerektiğini belirten Seçer, İstiklal Caddesi'nin son halinin de görülmesi gerektiğini söyledi. Seçer, "Turizm illa otel yapmak, turizm bölgeleri ilan etmek mi? Evladiyelik bir sokak yaptık. Doğalgazını getirdik, elektriğini alta aldık, yağmur suyu sistemlerini yaptık. Bunu 4 yıl gibi kısa sürede yaptık" diye konuştu.

Yaptıkları çalışmalarla Yumuktepe'yi tertemiz bir hale getirdiklerini de söyleyen Seçer, "Eskiden bu bölgede, Tarsus'ta, Mersin'de kullanılan huğ evi aslına uygun şekilde yapıyoruz. Etrafını temizliyoruz, çeviriyoruz. Yine orada arkeolojik çalışma yapılan yer 2. etap devam edecek. Bunlar önemli çalışmalar" dedi.

Eski Gülnar Oteli'ni 'Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı'na dönüştürdüklerini ve 6 Şubat depreminde yıkılan UNESCO Hatay Gastronomi Evi'ni de buraya taşıdıklarını aktaran Seçer, geçtiğimiz hafta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile eşi Nazan Savaş ile de orada bir araya geldiklerini anlattı.

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİNİ VE KENTE SAĞLAYACAĞI KATKIYI BİLİYORUZ"

Büyükşehir olarak her alanda olduğu gibi turizmde de birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm sektörünün önemini ve kente sağlayacağı katkıyı biliyoruz. Sadece ciro anlamında değil, istihdam anlamında çok önemlisiniz. İstihdam demek bir kentin sosyal sorunlarını çözebilecek en önemli unsur demek. Ekmek, iş demek. Turist; marka kente, huzur bulacağı yere gelir. Tarih göreceği, konferans yapacağı, deniz göreceği yere gelir."

İZOL: "KARGICIK'IN EN BÜYÜK MİMARI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ"

MERTİD Başkanı Hamit İzol ise Büyükşehir'in de paydaşı olduğu Kargıcık Turizm Merkezi ile ilgili bilgilendirme yaparak, şunları söyledi:

"Orası Mersin turizminin önünü açacak bir proje. Genel anlamda herkesin çok önem verdiği, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da başından beri önem verdiği bir proje. 3 yıldır da bunun üzerinde çalışıyoruz. Daha yeni bitirdik, 1 yıl içinde yapılması gereken işler var. Başkanımıza turizme verdiği destekten ve önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tam turizmci bir Başkanımız var."

KIŞ: "MERSİN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP AMA KURUMSAL KİMLİĞE ULAŞAMAMIŞ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Adayı Gülcan Kış da turizm alanında da çok ciddi sorunlar olduğuna dikkat çekerek, "Mersin bölgesel olarak baktığımızda çok önemli bir potansiyele sahip ama bir kurumsal kimliğe ulaşamamış. Turizm Bakanlarımız oldu, turizmle ilgilenen vekillerimiz oldu ama nedense sorunlar hep yerinde saydı. 14 Mayıs'ta Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi ve TBMM'nde Millet İttifakı olarak çoğunluğu sağlayacak milletvekili sayısıyla iktidara geldiğimizde, sizler ve Mersin adına bütün sorunlar çözülecek. Sizlerle birlikte bu yolda ilerleyeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.