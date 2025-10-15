Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı savunma oyuncularından biri olan Merih Demiral, hem milli takımda hem de kulüp kariyerinde gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Merih Demiral kimdir, kaç yaşında, nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Merih Demiral hangi takımlarda oynadı? Merih Demiral'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde!

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en yetenekli stoperlerden biri olan Merih Demiral, sadece sahadaki sert ve kararlı oyun tarzıyla değil, aynı zamanda Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde kazandığı tecrübeyle de adından söz ettirmektedir. Genç yaşta yurt dışına açılarak büyük bir cesaret örneği sergileyen Demiral, savunmadaki agresif stili, hava toplarındaki üstünlüğü ve liderlik vasıflarıyla dikkat çeker.

5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelen Merih Demiral, profesyonel futbolculuk kariyerine Türkiye'de başlamış, ardından Portekiz ve İtalya gibi futbolun üst düzey liglerinde boy göstermiştir. 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'da forma giymekte olan Demiral, aynı zamanda Türkiye A Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncularından biridir.

MERİH DEMİRAL KAÇ YAŞINDA?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 doğumludur ve şu anda 27 yaşındadır. 2025 yılı itibariyle hem kulüp kariyerinde hem de milli takım düzeyinde önemli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Bu yaş, özellikle bir stoper için en verimli dönemlerden biri olarak kabul edilir. Demiral, fiziksel olarak zirve dönemini yaşamakta ve hem tecrübesi hem de oyun bilgisiyle sahaya damga vurmaktadır.

MERİH DEMİRAL NERELİ?

Merih Demiral, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi doğumludur. Marmara Bölgesi'nin futbol kültürüyle bilinen şehirlerinden biri olan Kocaeli, yıllar içerisinde birçok yetenekli futbolcu yetiştirmiştir. Demiral da bu futbol geleneğinden beslenerek genç yaşta futbola adım atmıştır. Futbolculuk serüvenine ilk olarak doğduğu ilçenin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlamış, daha sonra büyük bir adım atarak Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur.

MERİH DEMİRAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 yılı itibariyle Merih Demiral, Suudi Arabistan Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir. 2023 yazında gerçekleşen bu transfer, Avrupa futbolundan Orta Doğu'ya yönelen kaliteli oyuncu dalgasının önemli örneklerinden biri olmuştur.