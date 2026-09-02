Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

"Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTA OLUP, TAMAMEN ASILSIZDIR”

Gökçek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son günlerde Murat Ağırel tarafından şahsıma atfedilen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan, adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz bulunduğu yönündeki mesnetsiz iddialar hakkında ikinci kez bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen asılsızdır. Adıma kayıtlı 23 adet taşınmaz olduğuna dair dile getirilen beyanlar tapu kaydına dayanmamaktadır. Bu tür iddialar, şahsımı ve ailemi hedef alarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma çabası taşımaktadır.

“HUKUKA VE ADALETE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Tüm mal varlığım ve taşınmazlarım e-Devlet kayıtlarında şeffaf bir şekilde yer almaktadır. e-Devlet kayıtlarına girildiğinde bu tür bir durumun mevcut olmadığı açıkça görülecektir. Hukuka ve adalete olan inancımız tamdır. Bu tür asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları ortaya atanlar hakkında, şahsiyet haklarımızın korunması amacıyla Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında cezalandırılması için Murat Ağırel hakkında resmi suç duyurusunda bulunulmuştur”

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos’ta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” yönündeki iddialar üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, “Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır” denilmişti

Soruşturma gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ailesinin Almanya ve Lüksemburg’daki şirketler ve yatırımlarla bağlantılı para transferlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başlatılmıştı. Ağırel, Gökçek ailesinin Almanya’da gayrimenkul yatırımları yaptığı, Velbert’te 8,5 milyon Euro’luk bir alışveriş merkeziyle ve Lüksemburg’da 180 milyon Euro’luk bir alışveriş merkezi için görüşmelerle bağlantılı olduğu yönünde iddialar paylaşmıştı.

Gökçek ise soruşturmanın ardından, “Allah’ın izniyle veremeyeceğim hesabım yoktur. Gerekli bilgileri savcılığa vereceğim. Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

ABB DE GÖKÇEK VE YAKINLARI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de 7 Ağustos’ta Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV, Osmanlıspor yöneticileri ve “ihaleye fesat karıştırdığı” iddia edilen kişiler hakkında “suç örgütü” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

ABB avukatı Nadi Türkaslan, daha önce de Gökçek ve yakınlarının “sebepsiz mal edindiği” iddiasıyla mal varlıklarının araştırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduklarını belirterek, Murat Ağırel’in yayınlarının ardından resen başlatılan soruşturmayla birlikte üç dosyanın bir arada yürütülmesini beklediklerini söylemişti.

ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında de 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: Haberler.com