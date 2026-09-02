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Kayıp Nihat Pancar'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kayıp Nihat Pancar'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide kaybolan Hataylı Nihat Pancar'ın (51), kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Gemi su almaya başladığı çekilen görüntülerde, Pancar'ın koltuğunda oturduğu anlar yen aldı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos Pazar hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar'ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü. Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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