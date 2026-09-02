Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Sözcü TV ekranlarında haber bülteni sunan deneyimli televizyoncu Özlem Gürses, akaryakıt fiyatlarına gelen zamları değerlendirdiği sırada büyük bir gafa imza attı. Tamamen elektrikli motora sahip olan Togg'u içten yanmalı motorlu bir araç gibi değerlendiren Gürses, sözlerine "Şimdi diyelim ki bir Togg'unuz var. Biliyorsunuz Türkiye'nin yerli ve milli otomobili. Deposunu kaça dolduracaksınız?" diyerek başladı.

"SENE SONUNA KADAR MOTORİNİN LİTRESİ 100 TL'YE ULAŞABİLİR"

Togg üzerinden yaptığı hatalı girişin ardından motorin fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Gürses, gece yarısından itibaren rakamların uçacağını belirterek, "Uzmanlar diyorlar ki her ay yeniden zam geleceği için sene sonuna kadar motorinin litre fiyatının 100 TL'ye ulaşma ihtimali çok yüksek. Yahu 84'ü gördü bile. 'Abartmayın' diyeceklerdir, ne abartacağız işte, 84 TL'ye alıyorsunuz motorinin litresini." ifadelerini kullandı.

"DOLARLA MI MAAŞ ALIYORSUNUZ?" GÖNDERMESİ

Eleştirilerinin devamında küresel akaryakıt fiyatlarıyla Türkiye'deki durumu kıyaslayan Gürses, geçmiş dönemde ekonomiye dair yapılan tartışmalara atıfta bulundu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fiyatlama olmadığını savunan sunucu, "Ha tabii evet, 1,5 dolar ya da 2 dolar aşağı yukarı zaten o fiyat ama hani siz dolarla maaş almıyorsunuz ya. Sormuştu ya bir dönem bir sayın bakan, 'dolarla mı maaş alıyorsunuz?' diye. Almıyoruz efendim, TL ile alıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haberler.com