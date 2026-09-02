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Tuğberk İmamoğlu Gemisinin Limandan Ayrılış Anı Görüntülendi

Tuğberk İmamoğlu Gemisinin Limandan Ayrılış Anı Görüntülendi Haber Videosunu İzle
Tuğberk İmamoğlu Gemisinin Limandan Ayrılış Anı Görüntülendi
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Marmara Denizi Silivri açıklarında Alsu adlı ticari gemiyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin İskenderun İSDEMİR Limanı'ndan ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 27 Ağustos saat 15.58'de limandan ayrılan gemiye bir römorkörün eşlik ettiği görülüyor. Alsu gemisinde hasar bulunmazken, batan gemideki 10 personelle irtibat kurulamıyor.

MARMARA Denizi Silivri açıklarında Alsu adlı ticari gemiyle çarpıştıktan sonra battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin, İskenderun İSDEMİR Limanı'ndan ayrılışına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı, 90 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı, 89,98 metre uzunluğunda ve 12,8 metre genişliğindeki Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide herhangi bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı belirtildi. Öte yandan, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 27 Ağustos saat 15.58'de İSDEMİR Limanı'ndan ayrıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, limandan ayrılan gemiye bir römorkörün eşlik ettiği yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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