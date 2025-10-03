Melek Mosso kimdir? Melek Mosso, kaç yaşında, nereli, boşandı mı?

Boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso, özel hayatıyla olduğu kadar kariyeriyle de merak konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan ayrılık haberlerinin ardından, "Melek Mosso kimdir, kaç yaşında, nereli?" gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Gerek müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları gerekse güçlü sahne performansıyla adından söz ettiren Mosso'nun hayatı ve kariyerine dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, asıl adı Melek Davarcı olan, şarkıcı, besteci ve müzisyen kimliğiyle tanınan bir sanatçıdır. Müzik hayatına küçük yaşlarda bağlama çalarak adım atan Mosso, yıllar içinde kendine özgü tarzı ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

"Mosso" sahne soyadını, İtalyanca'da "gittikçe hızlanarak" anlamına gelen bir müzik teriminden ilham alarak kullanmaya başlamıştır. Genç yaşta müziğe olan ilgisini keşfeden sanatçı, eğitimini müzik öğretmenliği üzerine tamamlamış ve çeşitli yarışmalar ile projeler sayesinde adını duyurmayı başarmıştır.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

MELEK MOSSO NERELİ?

Melek Mosso, Kayseri doğumludur. Ancak müzik kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı şehirlerde yaşamış ve eğitim görmüştür. Sanat yaşamını ağırlıklı olarak İstanbul'da sürdürmektedir.

MELEK MOSSO KARİYERİ

Melek Mosso'nun kariyeri, çocuk yaşta bağlama çalmaya başlamasıyla şekillenmeye başladı. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik eğitimi aldıktan sonra, Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Bu süreçte yan flütle sahne performansları gerçekleştiren Mosso, profesyonel kariyerinin ilk büyük adımını Grundig Türkiye'nin düzenlediği müzik yarışmasında jüri özel ödülünü alarak attı. Ardından, "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak daha geniş bir kitleye ulaşma şansı yakaladı.

YouTube kanalında yayınladığı Yıldız Tilbe'ye ait "Vursalar Ölemem" cover'ı milyonlarca kez dinlendi ve onu dijital platformlarda öne taşıdı. "Çukur" dizisinde seslendirdiği "Hiç Işık Yok" adlı parça da büyük ilgi gördü. Kendi besteleri ve klasik şarkılara getirdiği farklı yorumlarla tanınan sanatçı, "Umrumda Değil", "Kedi", "Gölgen Yeter", "Ben Varım" gibi parçalarıyla da müzik kariyerini başarıyla sürdürüyor.

MELEK MOSSO BOŞANIYOR MU?

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 2023 yılında Serkan Sağdıç ile evlenmişti. Yaklaşık iki yıldır süren evlilik, bugün tek celsede sona erdi. Ayrılığın ardından Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.

Yayınlanan mesajda, çiftin fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz. Melek Mosso & Serkan Sağdıç"

SERKAN SAĞDIÇ KİMDİR?

Serkan Sağdıç, Türk kamuoyunun daha çok ünlü şarkıcı Melek Mosso ile olan evliliği sayesinde tanıdığı bir isimdir. Uzun süredir fotoğrafçılık ve görsel sanatlar alanında faaliyet göstermektedir. Özellikle müzik ve moda dünyasında çektiği fotoğraflarla dikkat çeken Sağdıç, pek çok sanatçının klip, konser ve tanıtım projelerinde yer almıştır.

Serkan Sağdıç ile Melek Mosso'nun yolları, Mosso'nun müzik kariyeri sırasında kesişmiş, ikili zamanla yakınlaşarak bir ilişkiye başlamıştır. Çift, 2023 yılında nikâh masasına oturmuş, ancak yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2025 yılında tek celsede sonlandırmıştır.

Sanat camiasına yakınlığı ve yaratıcı işlerdeki katkılarıyla bilinen Serkan Sağdıç, genellikle kamera arkasında kalmayı tercih eden bir isimdir. Kendi alanında üretmeye devam etmekte ve görsel sanatlar dünyasında yerini korumaktadır.