Köprülü, Türk tarih yazımında modern metodolojilerin kullanılmasını sağlamış ve Türk tarihinin bilimsel olarak incelenmesine büyük katkılarda bulunmuştur. Edebiyat'ın önemli isimlerinden biri olan Mehmet Fuat Köprülü'nün kim olduğu merak ediliyor. Mehmet Fuat Köprülü'nün hayatı, eserleri araştırılıyor. Mehmet Fuat Köprülü kimdir? Mehmet Fuat Köprülü'nün eserleri neler?

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ KİMDİR?

Mehmed Fuad Köprülü (4 Aralık 1890 yılında İstanbul'da doğmuştur. Türkiye'de modern edebiyat tarihçiliğinin kurucusu olan, şiir, araştırma, biyografi, inceleme, makale, edebiyat tarihi gibi türlerde toplam binden fazla eser kaleme almış Türk edebiyatçı, Türkolog, ordinaryüs profesör, tarihçi, siyasetçi, gazeteci ve eski dışişleri bakanıdır.

Mehmed Fuad Köprülü, eğitim hayatına Yerebatan semtindeki Ayasofya Merkez Rüştiyesi'nde başlamış, Mercan İdadisi'ne devam etmiş ve Fransızca, Farsça, Arapça öğrenmiştir. Eğitim hayatına 1907- 1910 yılları arasında İstanbul Darülfünunu'nda Mekteb-i Hukuk bölümünde devam etmiş fakat verilen eğitimi yetersiz bulduğu için yarım bırakmıştır. Yazarlık dışında birçok işle uğraşan Köprülü'nün biyografisi incelendiğinde 1910- 1913 yılları arasında Mercan, Kabataş İstanbul ve Galatasaray liselerinde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptığı, 1913 yılında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Edebiyatı tarihi profesörlüğü görevine getirildiği görülmektedir. Edebiyat Fakültesi dekanlığı, Maarif Vekâleti müsteşarlığı, milletvekilliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. 2 Kasım 1924'te Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünü kuran Mehmed Fuad, birçok mecmu da yayımlamıştır.

MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ'NÜN ESERLERİ NELER?