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Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024-TÜRKÇE DUBLAJ) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir?

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Maymunlar Cehennemi serisinin dördüncü filmi olan Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi vizyona girdi. Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full izle araştırması yapanlar, Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filminin nerede yayınlandığını merak ediyor. Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık Netflix'te, Disney'de var mı, gelecek mi araştırılıyor. İşte Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izlemek isteyenler için bilgiler!

Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık Türkçe dublaj izle! 2024 yılında yayınlanması planlanan Maymunlar Cehennemi serisinin dördüncü filmi sonunda vizyona girdi. Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık Türkçe dublaj full HD film izle aramaları da şimdiden trendlere girdi. Peki Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi nasıl izlenir? İşte detaylar!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK İZLE

Maymunlar Cehennemi filmini izleyebilmek için nerede, hangi platformda yayınlandığına ilişkin bilgilere de yer verdiğimiz haberimiz detaylarına göz atabilirsiniz. Maymunlar Cehennemi serisinin dördüncü filmi full versiyonu için Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık başlığı altından detayları öğrenebilirsiniz. İyi seyirler...

Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK KONUSU

Film, maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçmektedir.

Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK OYUNCULARI

  • Owen Teague
  • Freya Allan
  • Peter Macon
  • Eka Darville
  • Kevin Durand

Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık izle! (2024) Maymunlar Cehennemi Yeni Krallık filmi Türkçe dublaj full nereden izlenir?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK FİLMİ FULL İZLE

Maymunlar Cehennemi filmi 11 Mayıs 2024 Cuma günü vizyona girdi. Şu anda sinemalarda film izlenebilmektedir. Dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi sinemalarda Türkçe dublaj izlenebilmektedir.

Film hakkında bilgiler:

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, Wes Ball tarafından yönetilen, senaryosu Josh Friedman, Rick Jaffa ve Amanda Silver ile Patrick Aison tarafından yazılan ve yapımcılığını Joe Hartwick Jr., Jaffa, Silver ve Jason Reed'in üstlendiği yeni bir Amerikan bilim kurgu aksiyon filmidir. 20th Century Studios tarafından üretilen ve dağıtılan filmin, Maymunlar Cehennemi: Savaş'ın (2017) devamı ve Maymunlar Cehennemi'nin yeniden yapımı olan serisinin dördüncü filmi olması amaçlanıyor. Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville ve Kevin Durand ile birlikte başrolde Owen Teague yer alıyor.

Filmin gelişimi, Disney'in Fox'u satın almasının ardından 2019'da başladı ve yönetmen olarak Ball eklendi. Senaryonun çoğu, COVID-19 salgını sırasında yazıldı ve oyuncu kadrosu, senaryonun tamamlanmasının ardından Haziran 2022'de açıklandı. Teague, Ağustos ayında başrolde yer aldı ve filmin adı ve ek oyuncu kadrosu sonraki aylarda açıklandı. Çekimler Ekim ayında Sidney'de başladı ve Şubat 2023'te tamamlandı.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK FRAGMANI

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