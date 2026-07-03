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Maslak'taki çağrı merkezine baskın! Avrupa'yı dolandıran çete yakalandı

Maslak'taki çağrı merkezine baskın! Avrupa'yı dolandıran çete yakalandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekya ile yürütülen ortak soruşturma kapsamında İstanbul merkezli uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Yapay zekâ destekli yazılımlarla Avrupa'daki kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik Maslak'taki çağrı merkezi ile birlikte 3 adrese operasyon düzenlendi. 80 yabancının çalıştığı çağrı merkezindeki dijital materyale el konuldu.

  • İstanbul Maslak'taki bir çağrı merkezine düzenlenen operasyonda 80 yabancı uyruklu kişi yakalandı.
  • Şüpheliler, yapay zeka destekli yazılımlarla Avrupa'daki kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayarak dolandırıyordu.
  • Operasyon, Çekya adli makamlarıyla ortak yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çekya adli makamlarıyla yürütülen ortak çalışma kapsamında İstanbul merkezli uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini açıkladı. Yapay zekâ destekli yazılımlarla Avrupa'daki kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayarak dolandıran şüphelilere yönelik operasyonda 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu çağrı merkezi deşifre edildi.

ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde uluslararası suç örgütleri, siber dolandırıcılık ağları ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Çekya adli makamlarının uluslararası adli yardımlaşma kapsamında ilettiği bilgi ve belgeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu uluslararası bir dolandırıcılık şebekesinin çökertildiğini duyurdu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ YAZILIMLAR KULLANDILAR

Açıklamaya göre şüpheliler, İstanbul'da kurdukları çağrı merkezinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi tanıtıp aradı.

Bu yöntemle çok sayıda Çekya vatandaşı ve Avrupalıyı dolandıran şüphelilerin yüksek miktarda haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

MASLAK'TAKİ ÇAĞRI MERKEZİNE OPERASYON

Soruşturma kapsamında Maslak'ta faaliyet gösteren bir iş merkezindeki çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin banka hesapları ve kripto varlık platformları üzerinden transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı.

İstanbul'da eş zamanlı olarak 3 farklı adrese operasyon düzenlenirken, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK MESAJI

Bakan Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve soruşturmada görev alan tüm kamu görevlilerine teşekkür ederek, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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