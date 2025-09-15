Marmara Üniversitesi Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları açıklandı! 2025 Sonuçlara nasıl bakılır?

ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi alanında öncü kurumların destek verdiği program, veri bilimi ve analitik düşünce alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve araştırmacılara önemli fırsatlar sunuyor. Programa başvuru yapan adaylar, değerlendirme sürecinin ardından başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sonuçların ne zaman ilan edileceği ve programa kabul edilen adayların nasıl bilgilendirileceği ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VERİ ANALİZİ OKULU BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, Veri Analizi Okulu başvuru sonuçları, daha önce duyurulan takvime uygun şekilde 15 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Yükseköğretim Kurulu'nun desteğiyle ve Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün koordinasyonunda yürütülen bu prestijli programa, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından yoğun başvuru yapıldı.

VERİ ANALİZİ OKULU BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başvuru yapan adaylar, değerlendirme sürecinin ardından açıklanan sonuçlara Marmara Üniversitesi'nin resmi web sitesi üzerinden erişebilirler. Üniversitenin duyurular bölümünde yer alan ilgili bağlantı aracılığıyla, adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları veya başvuru sisteminde kullandıkları e-posta adresi ile sorgulayabilirler.

VERİ ANALİZİ OKULU NEDİR?

Veri Analizi Okulu, Yükseköğretim Kurulu'nun öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda hayata geçirilen kapsamlı bir eğitim programıdır. Program, veri analizi, istatistik ve yapay zekâ gibi alanlarda hem kuramsal hem de uygulamalı bilgi birikimini artırmayı amaçlamakta; akademi, kamu ve özel sektör arasında köprü kurarak Türkiye'nin bilimsel kapasitesine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.

VERİ ANALİZİ OKULU EĞİTİM MODÜLLERİ NEDİR?

Veri Analizi Okulu, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların uzmanlaşma ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla altı ayrı modülden oluşan zengin bir eğitim programı sunmaktadır. Her modül, teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeye olanak tanıyan özgün bir müfredata sahiptir.

1. Temel İstatistik:

Katılımcıların istatistiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bu modül, veriye dayalı düşünme ve analitik yorumlama yetkinlikleri kazandırır.

2. Panel Veri Analizi:

R programlama dili aracılığıyla panel veri setleri üzerinde regresyon modelleri kurma ve uygulama becerilerini geliştirir.

3. Psikometri:

Psikolojik ve sosyal ölçüm araçlarının güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine odaklanır. Rasch Modeli ve Madde Tepki Kuramı (IRT) gibi modern ölçme yaklaşımlarıyla uygulamalı çalışmalar yapılır.

Python kullanılarak Doğal Dil İşleme (NLP), sosyal ağ analizi ve mekânsal analiz gibi tekniklerle veri temelli sosyal araştırmaların yöntemleri öğretilir.

5. Dijital Beşerî Bilimler:

Tarih, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda çalışanlar için metin madenciliği, dijital haritalama ve veri görselleştirme gibi dijital araçlarla beşerî verilerin nasıl analiz edileceği aktarılır.

6. Yapay Zekâ:

Denetimli ve denetimsiz öğrenme teknikleriyle birlikte üretken yapay zekâ uygulamaları ve Büyük Dil Modelleri (LLM) üzerine pratik odaklı analizler yapılır.

VERİ ANALİZİ OKULU EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?

Veri Analizi Okulu'nun toplam eğitim süresi yedi ay olarak planlanmıştır. Program, 1 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olup, 24 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacaktır. Eğitim programı, her biri yaklaşık 85 saatlik çevrim içi modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların öğrenme süreçlerini etkin şekilde desteklemek ve takip etmek amacıyla her ay düzenli olarak ödevler verilecek ve bilgi seviyelerini ölçmek için quizler uygulanacaktır. Bu yapı, katılımcıların teorik bilgileri pekiştirirken pratik becerilerini de geliştirmelerine olanak tanıyacaktır.