Medeniyetler şehri olan Mardin, coğrafi konumu itibari ile Mezopotamya Bölgesi'nin önemli bir yerinde yer alır. Karasal iklime sahip olması nedeni ile fazla sıcak olmayan bahar aylarında gidilmesi tercih edilen, içinde buram buram tarih, kültür, medeniyet kokan Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Mardin mutlaka gidilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Peki, Mardin'de gezilecek yerler nelerdir? Mardin'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin listesi! Mardin'in gezilecek yerleri! Detaylar haberimizde!

MARDİN'DE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Mardin deyince akla tarih gelir. Mardin'in içinde barındırdığı kültür, gelenek- görenek, inanışlar, sanat ve daha fazlasını Mardin'in sokaklarından, evlerinden, mimari yapısından okuyabiliriz. Yıllarca farklı dini inanışların, medeniyetlerin bir arada yaşadığı Mardin, Türkiye'de mutlaka görülmesi, gezilmesi ve keşfedilmesi gereken yerlerin başında gelir. Dolayısıyla sıcakların çok fazla olmadığı bahar aylarında Mardin'i ziyaret etmek en ideali olacaktır.

Mardin'de gezilecek yerlerin başında Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mardin Müzesi, Bakırcılar Çarşısı gibi yerler geliyor. Mardin' e ilk gittiğinizde filmlerde gördüğünüz ve tahmin ettiğiniz manzara ile karşılaşırsınız fakat bu karşılaşma eski Mardin denilen yerde olur. Çünkü Mardin, Eski Mardin ve Yeni Mardin şeklinde ikiye ayrılır.

Eski Mardin, az önce bahsettiğimiz gibi filmlerde yansıyan şekliyle taş evlerin, tarihi yapı ve mimarinin olduğu, dar sokaklardan oluşan bir yapıdadır. Yeni Mardin ise adı üstünde olan, yeni ve klasik binalarla inşa edilmiş bir ortamı yansıtır.

Mardin içinde birçok kilise ve manastırı barındıran bir şehirdir. Birçok dini inanışı bir arada yaşatan ve farklı medeniyetlere beşiklik eden şehir olan Mardin'de birçok cami, medrese ve kale de mevcuttur.

El sanatları açısından da önemli bir yere sahip olan Mardin;

-Taş işletmeciliği,

-Bakırcılık,

-Ahşap oymacılığı,

-Ev şarapçılığı alanında sembol bir yerdir. Özellikle Mardin'de süryani şarabı herkesçe bilinen ve gidenin tadıp aldığı bir şaraptır.

MARDİN'DE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERİN LİSTESİ!

Medeniyetler şehri Mardin'de birçok kilise, cami, kervansaray, manastır, tarihi yapı mevcuttur. Bu listede Mardin'de mevcut olan bütün yapı ve yerlerden ziyade mutlaka görülmesi gereken ve en çok gidilen yerlerin listesi olacak.

Mardin'de Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler

• Dara Antik Kenti

• Deyrulzafaran

• Mor Gabriel Manastırı

• Kasımiye Medresesi

• Midyat Devlet Konuk Evi

• Mardin Müzesi

• Bakırcılar Çarşısı

• Zinciriye(İsa Bey) Medresesi

• Mardin Ulu Cami

• Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi

1. Dara Antik Kenti

Mardin'in güneydoğusunda yer alan Dara Antik Kenti Oğuz Köyü'ndedir. Dara Antik Kenti'nin tarihine bakılınca kentin kurulma amacının Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu sınırını Sasanilere karşı askeri amaçlı koruma olduğu biliniyor.

Dara Antik Kenti, kaya içinde oyulan yapılardan oluşmuştur. Geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti surlarla çevrilmiştir. İçinde kilise, saray,tophane, çarşı, zindan kalıntıları halen görünüyor.

2. DeyrulzafaranManastırı

Mardin'in doğusunda bulunan Deyrulzafaran Manastırı Milattan önceleri Güneş tapınağı iken sonra Romalılar tarafından kale olarak kullanılmış. Romalılardan sonra ise Aziz Şleymun tarafından manastıra dönüştürülmüş. Manastırın adı Deyrulzafaran olmasındaki neden 15. yüzyıldan sonra manastırın çevresinde yetişen zafaran bitkisi yani safran bitkisinden gelmektedir.

Deyrulzafaran uzun seneler Süryani Kilisesi'nin din eğitimi verdiği merkezlerden biriydi. Günümüzde de bu özelliğini devam ettirmektedir. Süryaniler tarafından dua almak için ziyaret edilen manastıra yerli ve yabancı birçok turist de ziyaretlerde bulunmaktadır.

3. Mor Gabriel Manastırı

Mor Gabriel Manastırı, Mardin'in Midyat ilçesinde bulunuyor. Manastırın içinde hem dua etmek hem de barınmak için yerler mevcuttur. Dönem dönem farklı isimlerle anılan manastır, bugünkü adını Turabdin Metropoliti Mor Gabriel'in isminden almaktadır.

4. Kasımiye Medresesi

Kasımiye Medresesi, Mardin'in güneybatısında yer alan ve yapısı itibari ile iki katlı, tek ve açık avlulu, inşasında kesme taş kullanılan bir yapıdır. Kasımiye Medresesi Artuklu Döneminde yapımı başlamış ve 1457-1052 yılında tamamlanmıştır.

5. Midyat Devlet Konuk Evi

Sıla'nın Odası

Dizilerde gördüğümüz Mardin evlerinden biri diyebileceğimiz Mardin Konukevi, Midyat Kaymakamlığı tarafından satın alınan üç katlı bir evdir. Evin en alt katı ana kayanın oyulması ile elde edilmiş bir oda mevcuttur. İkinci ve üçüncü katında da odalar ve teraslar bulunmaktadır. Ayrıca evin içinde su kuyusu da bulunmaktadır.

Evin içinde bulunan su kuyusu

6. Mardin Müzesi

Mardin Müzesi, etrafında birçok Süryani evinin bulunduğu ve uzun süre dini amaçlara hizmet eden bir yapıdır. Müze Binası 1947 yılından beri Mardin Müzesi olarak hizmet vermekte ve çevre illerde(Şırnak, Siirt, Batman) müze bulunmaması nedeni ile de oradaki eserleri barındırmaktadır. Bundan dolayı 3 katlı ve geniş terasları bulunmaktadır.

7. Bakırcılar Çarşısı

Mardin'in el işçiliği önemli bir yere sahiptir. Bunlardan biri de bakırcılıktır. Dolayısıyla Mardin'de kullanılan mutfak araç ve gereçleri de bakırdan oluşmaktadır. Bakırcılar Çarşısında sadece bakırcı esnafı vardır ve bakır döven esnafların sesi dışında bir ses duyulmuyordu.

8. Zinciriye(İsa Bey) Medresesi

9. Mardin Ulu Cami

10. Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi