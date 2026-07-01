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Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

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Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City'nin talip olduğu öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'ya İngiltere Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

HULL CITY, TALISCA'YI İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin sambacısı Talisca'yı kadrosuna katmak için devreye girdi. İngiliz ekibinin, kadrosunu güçlendirme ve Premier Lig'de kalıcı olma adına bu transfer için nabız yokladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI MERAK KONUSU

Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında önemli bir rol üstlenen yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin resmi adımları atıp atmayacağı merak konusu olurken, sarı-lacivertli yönetimin ve teknik heyetin teklif gelmesi durumunda vereceği cevap merak konusu oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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