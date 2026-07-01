Bir devrin sonu! Fiat Egea'nın üretimi resmen sona erdi

Tofaş'ın üretim bantları bugün, Türkiye otomobil pazarında derin izler bırakan bir efsaneyi uğurladı. 2015 yılında üretimine başlanan ve geride kalan 11 yıl boyunca satış rekorları kırarak Fiat markasını Türkiye'de her daim güçlü kılan Egea serisinin üretimi resmen sonlandırıldı. Uygun fiyatı, sağlamlığı ve yedek parça erişilebilirliği ile tüketicilerin ilk tercihlerinden biri olan model, otomotiv tarihimizdeki yerini aldı.

FARKLI KASA TİPLERİYLE YOLLARIN HAKİMİYDİ

Üretim serüveni boyunca tüketici ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenen ve çeşitlenen Egea; sedan, hatchback, cross ve station wagon olmak üzere dört farklı kasa tipiyle yollara çıkmıştı. Uzun yıllardır pazar liderliğini kimseye kaptırmayan modelin üretiminin bitmesi, sıfır araç almak isteyenleri harekete geçirdi.

Üretimin durdurulmasıyla birlikte, sıfır kilometre Fiat Egea almak isteyenler için zaman daralıyor. Bundan sonraki süreçte bayilerde sadece sınırlı sayıdaki son stoklar satışa sunulacak ve kısa bir süre içerisinde efsane modelin sıfır araç pazarındaki satışı tamamen sona erecek.

TAKSİCİLER YENİ ARAÇ ARAYIŞINDA

Alınan bu kararın en çok etkileyeceği kesimlerin başında ise şüphesiz ticari araç sürücüleri geliyor. Geniş iç hacmi, ekonomik yakıt tüketimi, dayanıklılığı ve düşük bakım maliyetleriyle taksi esnafının bir numaralı tercihi haline gelen Fiat Egea'nın vedası, sektörde yeni bir belirsizliğe neden oldu.

Egea'dan boşalan koltuğu hangi modelin dolduracağı, artan maliyetler karşısında taksicilerin yeni gözdesinin hangi araç olacağı ise şimdiden otomobil piyasasının en çok tartışılan konuları arasına girdi.