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Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku Haber Videosunu İzle
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
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Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turist kalabalık bir erkek grubunun tacizine uğradı. Etrafını erkeklerin sarmasıyla neye uğradığını şaşıran genç kadın güçlükle kurtulurken, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı, olaya karışanların yakalandığını söyledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yabancı bir kadın turist, sokakta yürürken kalabalık bir erkek grubunun etrafını sarmasıyla sözlü ve fiziki tacize uğradı.

GÜÇLÜKLE KURTULDU

Neye uğradığını şaşıran ve büyük korku yaşayan genç kadın, kalabalığın arasından güçlükle kurtuldu. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki yükseldi.

Suriye İçişleri Bakanlığı kadını taciz eden kişilerin emniyet güçlerince yürütülen çalışma sonucunda tespit edilerek yakalandığını bildirdi. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Ensar muhacir kardeşlerimiz.

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Güya Müslüman ülke

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