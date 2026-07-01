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Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap

Bakan Yumaklı'dan elini öpmek isteyen çocuğa esprili cevap
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'deki hasat programında elini öpmek isteyen çocuğa geçmişteki bir olaya gönderme yaparak esprili cevap verdi, çevredekileri gülümsetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'de hasat programında elini öpmek için ısrar eden çocuğa esprili bir cevap vererek çevredekileri gülümsetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karakeçili ilçesindeki Eğribük Merası'nda düzenlenen hasat programına katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Bakan Yumaklı, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bu sırada bir çocuk, Bakan Yumaklı'nın elini öpmek istedi. Çocuğun ısrarı üzerine Yumaklı, daha önce yaşanan benzer bir olaya gönderme yaparak, "O bir kere oldu ya, çocuk meşhur oldu" dedi. Bakan Yumaklı'nın esprili cevabı çevredekileri gülümsetti.

Samimi anların yaşandığı programda Bakan Yumaklı, daha sonra biçerdövere binerek hasat yaptı. Hasat sonrası üreticilere yönelik açıklamalarda bulunan Yumaklı, tarımsal üretim, destekler ve mera ıslah çalışmaları hakkında bilgi verdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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