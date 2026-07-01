Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Haziran ve temmuz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcakların etkisi altına giren İzmir, hem yerli turistlerin hem de bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Termometrelerin sıklıkla 35-40 derece bandını gösterdiği kentte, serinlemenin ve eğlencenin en popüler adreslerinden biri olan aquaparklar, özellikle hafta sonları ve tatil dönemlerinde kapasitelerinin çok üzerinde bir talep patlaması yaşıyor.

"HİNDİSTAN" VE "MAHŞER" BENZETMESİ

Geçmiş yıllarda bayram tatillerinde görmeye alışık olduğumuz yoğunluk, bu yaz zirve noktasına ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan son görüntüler, yaşanan izdihamın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yüzlerce kişinin havuz içinde, sarı simitleri üzerinde omuz omuza ve neredeyse tamamen hareketsiz bir şekilde beklediği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yüzmenin veya hareket etmenin imkansız olduğu bu tablo, birçok kullanıcı tarafından 'Hindistan sokakları' ve 'mahşer yeri' ifadeleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com