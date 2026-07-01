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Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga Haber Videosunu İzle
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga
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ANTALYA’da tarihi Hadrian Kapısı önünde 3 kişi, kaldırım taşı, delici alet, yumruk ve tekmeyle birbirine saldırdı. Gelen polisi gören şüphelilerden 1’i kaçtı, 2’si ise ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında kentin tarihi simgelerinden Hadrian Kapısı önünde meydana geldi. 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yumruk attığı kişiyi cadde ortasında kovaladı. Kendisini korumak isteyen kişi de eline aldığı delici aletle karşı koydu. Elinde delici alet bulunan kişi olay yerinden uzaklaşırken, diğeri yerden aldığı kaldırım taşıyla üçüncü kişinin başına vurdu. Atatürk Caddesi'ndeki tarihi bölgede yaşanan kavgayı turistler endişeyle izledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi görünce kavgayı sonlandıran şüphelilerden biri kaçtı. Polis, diğer 2 şüpheliden birini ekip aracına bindirdi, ötekine polis biber gazıyla müdahale etti. İki şüpheli farklı ekip araçlarıyla polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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