İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

''YUVANA HOŞ GELDİN EFECAN KARACA''

Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 golün de asistini yapmayı başarmıştı.