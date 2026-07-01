Haberler

İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı

İmzayı attı! İşte Efecan Karaca'nın yeni takımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer, geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden 36 yaşındaki kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

''YUVANA HOŞ GELDİN EFECAN KARACA''

Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Efecan Karaca ile sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi, transferi, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" diyerek duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki futbolcu geçen sezon Alanyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 golün de asistini yapmayı başarmıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Antalya'da tarihi kapı önünde taşlı ve delici aletli kavga

Birbirlerine öldüresiye saldırdılar! Kullandıkları aletlere bakın
Kasklı saldırgan kovaladığı şahsı bacağından vurup kaçtı

Kaçtı ama başaramadı! Korku dolu anlar kamerada
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Galatasaray'dan Bruno Fernandes için tarihi teklif hazırlığı

Galatasaray'dan tarihi teklif!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

Dünya bu görüntüyü konuşuyor!